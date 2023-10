In 19 Jahren zum CEO: Lebenslauf geht viral

Jeder fängt mal klein. Die Floskel ist platt, beschreibt den Lebenslauf von Pano Christou aber ziemlich präzise. Seit 2000 ist Christou bei der Sandwichkette Pret a Manger angestellt. Gestartet ist er als Assistant Manager in der Filiale in der Carnaby Street in London. Mittlerweile leitet er die Kette als CEO.

8 Beförderungen in 19 Jahren

Auf dem Weg an die Spitze hatte Christou acht weitere Posten inne, darunter den des Head of Operations, des UK Managing Directors und des Chief Operating Officers. Kurz: Der Mann dürft seinen Arbeitgeber mittlerweile sehr gut kennen.

Passend dazu wird Christous Vorgänger Clive Schlee im September 2019 zur Übergabe des Postens in einer Pressemeldung zitiert: „Ich bin sehr froh, dass Pano die Leitung übernimmt.“ Christou kenne „unsere Läden in- und auswendig“ und werde die Werte, die den Erfolg von Pret begründet haben, beibehalten, so Schlee damals weiter.

Bekannt geworden war der beeindruckende Weg, nachdem der Nutzer Dan Barker einen Screenshot von Christous Lebenslauf auf Linkedin via X (ehemals Twitter) geteilt hatte.

Keine typische Karriere

Zwar ist Christou mit seinem Karriereweg nicht allein. Wie Business Insider berichtet, hat unter anderem der Walmart-CEO Doug McMillon einen ähnlichen Aufstieg bewerkstelligt. Die Regel ist eine solcher Lebenslauf allerdings nicht.

Das Wirtschaftsportal verweist auf eine Linkedin-Studie von 2018, nach der Geschäftsführer in den meisten Fällen als Software-Ingenieure oder Analysten starten und 80 Prozent der CEO von außerhalb des Unternehmens kommen.

Übrigens haben sich Beharrlichkeit und Geduld für Christou auch finanziell ausgezahlt. Dem Bericht zufolge erhielt er allein im Jahr 2021 eine Vergütung von vier Millionen Pfund (4,6 Millionen Euro).

