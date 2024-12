Probleme mit Siri: iPhone-Nutzer berichten von verwirrenden Terminen im Kalender – so entstehen sie

Eigentlich soll Siri iPhone-Nutzer:innen unter die Arme greifen und Arbeit ersparen. So gibt es seit geraumer Zeit die Funktion, dass Siri eigenständig Kalendereinträge vorschlagen kann. Bucht ihr etwa einen Termin in einem Friseursalon über dessen Website, erkennt Siri den Inhalt der Seite und erstellt einen Termin. Aktuell sorgt die Funktion des Apple-Sprachassistenten aber eher für Verwirrung und Mehraufwand.

Siri legt falsche Termine auf iPhones an

Wie Heise berichtet, erstellt Siri derzeit Termine, die gar nicht mit den Plänen der iPhone-Nutzer:innen übereinstimmen. Das Problem tritt dabei wohl auf, wenn User:innen OpenTable nutzen. Dabei handelt es sich um einen Dienst für Tischreservierungen, den einige Restaurants auf ihrer Website eingebunden haben. So müssen sie kein eigenes System zur Tischreservierung bereitstellen.

Rufen iPhone-User:innen aktuell OpenTable über Safari auf, denkt Siri direkt, die voreingestellten Zeiten wären ein gebuchter Termin. Apples Sprachassistent legt daraufhin einen Termin im Kalender an. Dieser ist zwar nur als Vorschlag markiert, trotzdem erinnert euch Siri per Notification an den Termin und gibt euch sogar noch Tipps dazu. So sollt ihr etwa eure iPhone-Benachrichtigungen während des Termins abschalten und euch rechtzeitig auf den Weg machen, um pünktlich zum Restaurant zu kommen.

Aktuell scheint es keine Übergangslösung für das Siri-Problem zu geben. Wenn ihr OpenTable nutzt, solltet ihr euren iPhone-Kalender im Anschluss überprüfen. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass der richtige Termin gespeichert wurde und keine Fake-Termine von Siri erstellt wurden. Wann Apple eine Lösung bereitstellt, kann nicht gesagt werden. Vermutlich würde aber auch ein Hotfix ausreichen, um das Siri-Problem zu beheben. Für iPhone-User:innen bleibt zu hoffen, dass Apple diesen schnell bereitstellen kann.

