So geht es mit iOS 18 weiter: Smarte Siri soll früher kommen als gedacht

Apple Intelligence: Die KI-Funktionen kommen sicherlich in die EU – irgendwann, vielleicht. (Bild: Apple)

Als Apple das „It’s Glowtime“-Event ankündigte, hofften nicht wenige, dass Apple sein KI-Paket Apple Intelligence zusammen mit den neuen iPhones und iOS 18 auf den Weg bringen könnte. Denn das Motto der Veranstaltung deutete auf die neue Siri-Animation hin, die den ganzen Bildschirm zum Leuchten bringt. Nun ist iOS 18.1 da und Siri glüht – zumindest auf iPhones außerhalb der EU – jedoch ist der smarte Sprachasssistent trotzdem noch nicht da.

Eine inoffizielle, aber aus zuverlässiger Quelle stammende Roadmap für Apple-Intelligence-Funktionen zeichnet auf, wann welche Funktionen erscheinen sollen – auch Siri ist schließlich dabei.

Apple Intelligence: Neue KI-Funktionen landen häppchenweise auf iPhones

Wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der für seinen ausgezeichneten Draht zu Apple-Insidern bekannt ist, in seinem Newsletter schreibt, wird zwar erst das Update auf iOS 18.4 den größten Teil von Apple Intelligence liefern. Diese iOS-Version wird nicht früher als im März 2025 erwartet. Doch schon vor dem reichlich späten Release der im Juni 2024 angekündigten KI-Funktionen, wird Apple offenbar einige der neuen Funktionen mit iOS 18.1. über iOS 18.2 und 18.3 freigeben.

Wie wir nun wissen, hat Apple mit iOS 18.1 neben Bugfixes auch das Clean-up-Tool für Apple-Fotos an Bord, das eine ähnliche Funktion wie Googles Magic Eraser auf iPhones bringen soll. Damit lassen sich störende Objekte aus Fotos mit einem Fingerzeig entfernen. Das Update wird im Oktober erwartet. Ferner sollen auch Schreibwerkzeuge und Zusammenfassungen von KI-Benachrichtigungen mit dem Update ausgeliefert werden. Für Nutzer:innen in der EU sind diese Funktionen jedoch noch nicht verfügbar.

Im Dezember wird laut Apple das Update auf iOS 18.2 veröffentlicht, das neben einer Genmoji-Funktion zur Erstellung eigener Emoji, als auch die ChatGPT-Integration und die Image-Playground-App an Bord haben wird. Mit letzterer Funktion wird es möglich sein, direkt auf dem iPhone mittels generativer KI Bilder zu erstellen.

Siri kann der ersten Beta von iOS 18.2 zufolge mit der Hilfe von ChatGPT Inhalte auf dem iPhone-Bildschirm erkennen: Schaut ihr euch beispielsweise ein Video auf Youtube oder ein Foto von jemandem auf Instagram an, könnt ihr Fragen „Wo ist das?“ oder „Welches Gebäude ist auf dem Foto zu sehen?“ Mit einem iPhone 15 Pro (Test) und neuer oder einem kompatiblen iPad könnt ihr außerdem einfach ein Foto aufnehmen und dann Siri und ChatGPT dazu fragen, was ihr wollt. Hier gilt auch wieder: nur außerhalb der EU.

iOS 18.3: Erste Teile der neuen Siri im Januar 2025 erwartet

Und was ist mit dem groß angekündigten Siri-Update? Hier müssen sich Nutzer:innen noch gedulden: Die ersten Funktionen des neuen Sprachassistenten Teil von iOS 18.3 sein, das im Januar 2025 oder im Febuar erscheinen soll. Das ist immerhin früher als es zuletzt hieß und angeblich zunächst mit iOS 18.4 ausgeliefert werden sollte.

iOS 18.4 scheint dennoch das wichtigste Update für Apple Intelligence werden, so der Bloomberg-Reporter, da die Version „viele der neuen Siri-Funktionen“ enthalten soll.

Wann kommt Apple Intelligence nach Deutschland?

Wohlgemerkt richtet sich der mutmaßliche Updatezeitplan für Apple Intelligence vorerst an iPhone-Nutzer:innen in der EU. Denn Apple hatte sich im Juni aufgrund der strengen DMA-Auflagen dagegen entschieden, das KI-Paket in der EU anzubieten.

Seit Ende Oktober ist klar, dass man sich mit der EU geeinigt habe und das KI-Paket auch hier anbieten wird. Laut Apple sollen die Apple-Intelligence-Funktionen ab April 2025 in Deutschland starten. An der Lokalisierung für den deutschen Markt arbeitet Appel schon länger.