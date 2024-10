iOS 18.2: Erste Beta bringt ChatGPT für Siri und lässt euch den App-Store löschen

Kurz vor der Veröffentlichung von iOS 18.1 arbeitet Apple schon am nächsten Update. Mit iOS 18.2 setzt der Hersteller den Rollout seiner KI-Funktionen fort, bringt aber auch einige Funktionen speziell für die EU. Voraussichtlich ab Dezember können iPhone-Nutzer:innen weitere System-Apps entfernen – und allerlei mehr.

iOS 18.2: EU entkernt Apples iPhones weiter

Während Apple seine KI-Funktionen mit iOS 18.2 erweitert und in weiteren Regionen verfügbar macht, sieht es in der EU weiterhin mau mit Apple Intelligence aus. Nur macOS ab Version 15.1 für Macs mit M-Prozessoren werden mit den KI-Funktionen ausgestattet.

Vollkommen leer gehen iPhone-Nutzer:innen in der EU mit dem in einigen Monaten erscheinenden Update auf iOS 18.2 aber nicht aus. Anstelle von KI bekommen sie weitreichende Optionen, System-Apps von ihren iPhones (und iPads) zu werfen.

Wie schon vor einigen Wochen angekündigt, können Nutzer:innen in der EU den App-Store, die Kamera-App, als auch Safari, die Nachrichten-App und Fotos löschen. Diese lassen sich künftig leichter durch Alternativen ersetzen. Zur Verwaltung der Standard-Apps wie Browser, Nachrichten, Mail, Passwortmanager und weitere integriert Apple in den Einstellungen einen entsprechenden Unterpunkt in der App-Verwaltung.

Nutzer:innen, die den App-Store von ihrem Gerät gelöscht haben, können ihn über die Standards-App-Verwaltung erneut installieren. Standard-Apps wie Nachrichten, Kamera und weitere sind per App-Store nach dem Löschen nachinstallierbar, so Apple.

Diese Änderungen zielen darauf ab, die Anforderungen des Digital Markets Acts (DMA) zu erfüllen. Der DMA verlangt von Gatekeepern, dass sie es Nutzer:innen ermöglichen, sämtliche Apps zu deinstallieren, die sie möchten.

Für alle Nutzer:innen bringt Apple eine neu gestaltete Mail-App mit „smarter Kategorisierung“, wie 9 to 5 Mac schreibt.

iOS 18.2: Apple Intelligence erhält ChatGPT-Integration

Mit iOS 18.2 setzt Apple auch die Integration der Apple-Intelligence-Funktionen fort. Nach ersten Features, die mit iOS 18.1 einziehen werden, bringt der Hersteller jetzt die zur WWDC 2024 angekündigten Genmoji-Funktion, mit der ihr eigene Emojis erstellt werden können, als auch den „Image Playground“. Dieses Tool lässt euch per Prompt komplett neue Bilder generieren. Auch die Schreibwerkzeuge sollen neue Funktionen erhalten.

Das Update bringt schließlich auch die Integration von OpenAIs ChatGPT in Siri. Damit kann Siri Anfragen an ChatGPT weiterleiten kann, die Apples Assistent selbst nicht bearbeiten kann.

Wenn ihr Siri beispielsweise bittet, eine Reiseroute zu erstellen, kann Siri die Anfrage an ChatGPTs Modelle weiterleiten und beantworten lassen. Vor der Weitergabe an ChatGPT müsst ihr Siri explizit die Erlaubnis geben, um die Privatsphäre zu respektieren.

Die iPhone-16-Modelle erhalten außerdem „Visual Intelligence“. Mit dieser Funktion könnt die Kamera auf dem Sperrbildschirm aktivieren, ein Foto aufnehmen und Informationen darüber erhalten, was ihr seht. Das Ganze klingt so ähnlich wie die Lens-Funktion von Google.

Apple Intelligence bleibt bis auf Weiteres nur auf Englisch verfügbar, mit iOS 18.2 kommen neben US-Englisch aber noch weitere Regionen wie Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland hinzu. An weiteren Lokalisierungen – auch einer Deutschen – wird laut Apple gearbeitet, mit diesen ist aber erst ab 2025 zu rechnen.

Release von iOS 18.2 vor Ende 2024 erwartet

All diese Funktionen sind auch in den Betaversionen von macOS 15.2 und iPadOS 18.2 verfügbar. Derzeit stehen sie nur Entwicklern als erste Vorschau zur Verfügung. Wann genau Apple das fertige Update veröffentlichen wird, ist unklar. Seitens des Herstellers hieß es bislang nur, dass es vor Ende des Jahres bereitgestellt werden soll.

Auch wenn iPhones und iPads in der EU bei den Apple-Intelligence-Funktionen außen vor bleiben, ziehen sie auf Macs ab macOS-Version 15.1 auch hierzulande ein. Jedoch müsst ihr eure Macs dafür auf US-Englisch stellen.