iOS 18.1 ist fast fertig: Diese Neuerungen bringt das Update auf eure iPhones

Das Update auf iOS 18.1 ist die zweite Softwareaktualisierung nach dem Release von iOS 18 im September. Derzeit dürften auf den meisten iPhones iOS 18.0.1 installiert sein, das kleine Fehlerbehebungen mit sich brachte. Jetzt steht iOS 18.1 vor der Tür, das für europäische iPhone-Nutzer:innen jedoch überschaubar ausfällt.

iOS 18.1 mit Fokus auf Apple Intelligence

Im Schwerpunkt des Updates auf iOS 18.1 stehen laut Apple die ersten Apple-Intelligence-Funktionen. Zu diesen gehören Schreibwerkzeuge, die neue Siri-Benutzeroberfläche – obwohl der neue Sprachassistent erst in einigen Monaten verfügbar sein wird –, als auch Benachrichtigungszusammenfassungen und Erstellung von Erinnerungen in Fotos.

Auch eine Art „Magic Editor“, wie er etwa in Googles Pixel-Smartphones zu finden ist, zieht mit iOS 18.1 ein. Damit lassen sich störende Objekte aus Fotos mit einem Fingerzeig entfernen.

Bei all den Apple-Intelligence-Features gilt, dass sie nicht in der EU und nur auf US-Englisch verfügbar sein werden. Erst ab 2025 sollen weitere Sprachen folgen – auch eine Lokalisierung auf Deutsch ist bestätigt, jedoch steht nicht fest, wann Apple Intelligence in Deutschland starten wird.

iOS 18.1: Diese Funktionen sind auch in Deutschland nutzbar

Abseits von Apple Intelligence bringt das Update noch einige weitere Neuerungen: So könnt ihr das mit iOS 18 grundlegend umgebaute Kontrollzentrum künftig noch etwas besser steuern. Gefällt euch eure eigene Konfiguration nicht oder nicht mehr: Könnt ihr sie mit einem Klick löschen und zur Standard-Ansicht zurückwechseln.

Zudem verpasst Apple mit iOS 18.1 der in allen vier iPhone-16-Modellen verbaute Kamerasteuerung eine neue Funktion, mit der ihr zwischen Haupt- und Selfiekamera wechseln könnt. Für den Wechsel zur Selfiekamera müsst ihr künftig nur den Knopf betätigen und wischen – allerdings ist der Kamerawechsel-Button auf dem Bildschirm in greifbarer Nähe. Nutzer:innen von Apple Music sollen mit dem Update zudem einfacher Songs auf Tiktok teilen können.

Derzeit steht iOS 18.1 nur als Entwickler- und öffentliche Beta zur Installation bereit. Der Release der fertigen Version wird um den 28. Oktober erwartet. Begleitet wird das iOS-Update von iPadOS 18.1 und macOS 15.1 Sequoia. Das Softwareupdate für Mac enthält übrigens auch in der EU Apple-Intelligence-Features.

