Günstig, aber gefährlich: Warum Produktfälschungen für eure Gesundheit schädlich sein können

Mit der Social-Media-Kampagne #Echtfake soll auf die Gefahren durch gefälschte Produkte aufmerksam gemacht werden. Als Grundlage dient ein Bericht des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO). Aus dem Bericht geht hervor, dass jedes Jahr mehr gefälschte Produkte angeboten und gekauft werden.

Auf der Website und in den sozialen Medien will #Echtfake nun zeigen, wie schlimm sich solche Fakes auf die Umwelt und eure Gesundheit auswirken können. Angefangen etwa bei Kosmetikartikeln, die 35 Prozent aller gefährlichen Fälschungen in Europa ausmachen. In Deutschland gibt es über 1.600 Wirkstoffe, die nicht in Kosmetik vorkommen dürfen. Fakes nehmen darauf keine Rücksicht und verarbeiten Wirkstoffe, die zu Ausschlägen, Pickeln und vielen weiteren Hautirritationen führen können.

Wenn Fakes gefährlich werden

Ein weiteres Problem von Fakes: die schlechte Verarbeitung. Gefälschte Controller beispielsweise funktionieren nur wenige Wochen, bevor sie den Geist aufgeben, da im Inneren keine hochwertigen Komponenten verarbeitet wurden. Die Fakes werden so günstig wie möglich produziert und sind nicht darauf ausgelegt, lange zu halten.

Das kann ärgerlich, aber in manchen Fällen auch gefährlich sein. Wer etwa zu Fake-Ladeadaptern und gefälschten Netzteilen greift, riskiert Kabelbrände und Stromschläge. 99 Prozent aller gefälschten Adapter sollen laut #Echtfake gefährlich sein. Es gab bereits mehrere Todesfälle, die mit Tech-Produktfälschungen in Verbindung gebracht werden.

Nicht zuletzt sind Fakes eine Gefahr für die Umwelt. Die Produkte sind meist nicht recycelbar, setzen in der Produktion eine große Menge Kohlendioxid frei und enthalten Chemikalien, die Mensch und Umwelt schaden können. So gibt es etwa gefälschten Schmuck und Uhren, die Blei und Cadmium enthalten. Diese schädigen eure Hirn- und Nierenfunktionen sowie euren Hormonhaushalt.

Was tun, wenn ihr unwissentlich Fakes gekauft habt?

Habt ihr nicht gewusst, dass ihr eine Fälschung kauft, könnt ihr die Ware aufgrund von Mängeln zurückgeben. Denn per Gesetz werden Fakes als mangelhaft angesehen. Allerdings gibt es dabei oft ein großes Problem: die Verkäufer:innen.

Denn die sitzen vorwiegend im Ausland und melden sich nicht auf eure Reklamationsanfragen. Ihr könnt noch Glück haben, wenn ihr die Produktfälschung über einen großen Onlinehändler gekauft habt und der das Angebot gehostet hat. Dann könnte der Support euer Geld womöglich zurückfordern.

