Raubüberfälle und Action: Das verschollene PS2- und Xbox-Spiel taucht nach zwei Jahrzehnten auf

Ein Spiel namens The Last Job wurde kürzlich wiederentdeckt. Ursprünglich sollte es für die Playstation 2 und die Xbox erscheinen, allerdings wurde die Entwicklung eingestellt. Nun ist eine spielbare Version aufgetaucht, die ihr euch herunterladen könnt.

Das Spiel wurde ursprünglich von dem Studio Acclaim Cheltenham entwickelt und vom Kultfilm Heat von Michael Mann inspiriert. Vor allem die Raubüberfälle und Action-Szenen sollten in dem Spiel vorkommen.

Die Entwicklung begann 2003 unter dem Arbeitstitel The Heist. Darin sollte der Spieler vier Kriminelle gleichzeitig spielen, die gemeinsam einen Raubüberfall durchführen. Jedes Level sollte dabei ein anderes Ziel für den Überfall, wie eine Bank oder eine Yacht, darstellen, schreibt die Seite Games That Weren’t.

So spielt sich das Game

Dabei bauen die Aktionen der einzelnen Charaktere aufeinander auf. Hat ein Charakter zum Beispiel Schwierigkeiten damit die Polizei im Zaum zu halten, hat der Hacker weniger Zeit seine Arbeit zu erledigen.

Gespielt wird aus der Third-Person Perspektive. Wie das Gameplay aussieht, zeigt ein Youtube-Video:

Das Spiel wurde bereits auf Messen wie zum Beispiel der E3 2004 hinter verschlossenen Türen präsentiert. Allerdings führte die Schließung des Studios Acclaim im August 2004 dazu, dass das Projekt eingestampft wurde. Zu diesem Zeitpunkt war es zu rund 40 Prozent fertiggestellt.

Das Spiel ist wieder aufgetaucht

Nun ist eine spielbare Version von The Last Job aufgetaucht. Sie stammt von Stuart Maine, einem Level-Designer für das Spiel und wird von Games That Weren’t bereitgestellt.

In der Version gibt es insgesamt acht spielbare Levels, allerdings sind diese in vielen Fällen unvollständig. Dazu kommt es häufig zu Bugs, zum Beispiel kann der Charakter einfach durch den Boden fallen.

Das liegt natürlich an dem unfertigen Zustand des Spiels. Zumindest können Spieler sich nun einen Eindruck davon verschaffen, wie das fertige Heist-Game ausgesehen haben könnte.

