Einmalig: So sieht die PS5 im Design der ersten Playstation aus

Wenn der Playstation-Chef in den Ruhestand geht, lässt sich Sony nicht lumpen. Im März 2024 geht Jim Ryan – CEO von Sony Interactive Entertainment und damit Boss der Playstation-Produktfamilie – in Rente. Zu seiner vorgezogenen Abschiedsparty hat Jim Ryan ein besonderes Geschenk bekommen: Eine Playstation 5 im Stil der ersten Konsolengeneration von Sony aus dem Jahr 1994.

Ein Playstation-Mitarbeiter zeigte auf X Bilder der Abschiedsparty, darunter auch eins, das einen guten Blick auf die Ps5 im Retro-Look erlaubt.

Sad I won’t be around for #TheGameAwards but I couldn’t pass up the chance to go to Jim Ryan’s thank you party and be around some legends and this one of a kind “Jim Ryan” PS5 with PS1 style. pic.twitter.com/WP7qwtxDI0

— 🎮Yuichi (@InstallBase) December 7, 2023