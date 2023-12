Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen: Hier tritt das Phänomen kaum auf

Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen nehmen seit Jahren stetig zu. Die Zahl ist im vergangenen Jahr auf 132 Millionen Tage gestiegen. Das waren sechs Millionen mehr als 2021, wie aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht. Die Diagnosen F00-F99 gehören inzwischen zu den am häufigsten attestierten Gründen für eine Arbeitsunfähigkeit.

Wie ein Fehlzeiten-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zeigt, steht damit häufig auch eine dauerhaft hohe Arbeitsbelastung ohne Ausgleich im Zusammenhang. Sie führt zu Stress und einem gestörten Schlaf und damit schlussendlich auch zu psychischen Erkrankungen wie einem Burnout und damit verbunden häufig sogar Depressionen. Vorsicht ist geboten, wo die mentale Erschöpfung zum Dauerzustand wird.

Psychische Erkrankung: Hier gibt es weniger Fehlzeiten

Wie der AOK-Report weiter zeigt, gibt es Firmen, in denen es offenbar weniger Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen gibt. In der repräsentativen Umfrage, in der rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch ihre Beteiligung ein Stimmungsbild zeichnen sollten, zeigt sich eindeutig, dass Firmen, die von den Berufstätigen als besonders sozialverantwortlich beschrieben werden, weniger derartige Ausfälle aufweisen.

Doch nicht nur das: Die Identifikation mit dem Unternehmen ist bei 95,6 Prozent hoch, wenn die Unternehmensführung sich durch soziale Verantwortung auszeichnet. Etwa 96,5 Prozent der Befragten fühlen sich glücklicher im Job, wenn ein Unternehmen soziale Stärke zeigt. 96,7 Prozent derjenigen, die den Arbeitgebenden sozialverantwortlich finden, bringen eigenen Angaben nach mehr Leistung.

Zu den wichtigen Aspekten einer gesundheitsbewussten Führungskultur gehört, dass es keine zeitliche, emotionale und finanzielle Ausbeutung von Arbeitnehmenden gibt. Es herrscht dort ein übergeordneter Fokus auf die Work-Life-Balance und die Einhaltung der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden. Außerdem wird aktiv gegen die Stigmatisierungen, die mit psychischen Erkrankungen einhergehen, vorgegangen.

