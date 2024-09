Publisher steht vor Scherbenhaufen: Warum plötzlich alle Mitarbeiter kollektiv gekündigt haben

Der Publisher Annapurna Interactive ist für einige großartige Games kleinerer Entwicklerstudios bekannt. Zu den größten Hits zählen etwa das mit mehreren Awards ausgezeichnete Stray, das ebenso erfolgreiche Outer Wilds und Playstation-Klassiker wie Journey. Doch jetzt steht Annapurna vor einem großen Problem: Sämtliche Mitarbeiter:innen der Gaming-Abteilung haben gekündigt.

Anzeige Anzeige

Wie kam es zur Massenkündigung bei Annapurna?

Annapurna Interactive gehört zu den Annapurna Pictures, einer Filmproduktionsfirma, die von Megan Ellison geleitet wird. Als Filmproduzentin hat die Tochter des Oracle-Gründers Larry Ellison schon zwei Oscarnominierungen bekommen (Her, American Hustle). Wie Bloomberg berichtet, befand sich der Präsident von Annapurna Interactive, Nathan Gary, mit Ellison in Gesprächen. In diesen ging es darum, Annapurna Interactive als eigenständiges Unternehmen abzukoppeln und von Annapurna Pictures unabhängig zu machen.

Anzeige Anzeige

Diesem Wunsch kam Ellison nicht nach und zog sich aus den Gesprächen schließlich zurück. Das führte zunächst dazu, dass Gary und weitere Führungskräfte ihre Kündigung einreichten – gefolgt von allen weiteren Mitarbeiter:innen des Publishers. So heißt es in einem Statement von Gary: „Alle 25 Mitglieder von Annapurna Interactive haben kollektiv gekündigt. Das war eine unserer schwersten Entscheidungen und wir haben sie nicht leichtfertig getroffen.“

Ellison hat inzwischen einen neuen Präsidenten für Annapurna Interactive eingesetzt und arbeitet daran, die restlichen Stellen erneut zu besetzen. Sie sagt zu dem Vorfall: „Unsere oberste Priorität während dieser Umstellung ist es, den Support für unsere Entwickler und Publishing-Partner aufrechtzuerhalten.“ Annapurna Interactive kümmert sich für Entwicklerstudios um die Finanzierung, die Qualitätskontrollen und das Marketing ihrer Spiele.

Anzeige Anzeige

Diese Spiele helfen euch dabei, mal abzuschalten

9 Bilder ansehen Diese 9 Videospiele helfen euch, mal abzuschalten Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Personal