Reboot nach 33 Jahren? Sega-Klassiker des Mega Drive könnte zurückkommen

Für den Sega Mega Drive sind große Klassiker der Spielegeschichte erschienen. Zu den besten Titeln gehören etwa Sonic The Hedgehog 2, Streets of Rage 2 oder auch Mega Probotector. Offenbar arbeitet Sega aktuell daran, einen Klassiker dieser Ära in die Moderne zu holen. Dabei handelt es sich um das Adventure Ecco: The Dolphin, das für seine schöne Optik berühmt und für seinen hohen Schwierigkeitsgrad berüchtigt ist.

Kommt Ecco the Dolphin zurück?

Grund zur Annahme liefert ein Markenschutzeintrag von Sega, über den Gematsu auf X berichtet. Demnach hat sich der Publisher die Begriffe „Ecco“ und „Ecco the Dolphin“ erneut in Japan gesichert. Der Eintrag wurde am 27. Dezember 2024 vorgenommen, aber erst jetzt für die Öffentlichkeit freigegeben. Sega hat die Serie also nicht vergessen und noch etwas damit vor.

Schon Ende 2023 hatte das Unternehmen angekündigt, dass einige ältere Games als Reboot erscheinen sollen. Darunter befanden sich die Marken Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage und Crazy Taxi. Denkbar wäre also, dass sich auch Ecco the Dolphin in diese Reihe der Sega-Klassiker einreihen soll, die neu aufgelegt werden sollen.

In dem Klassiker, der 1992 für den Sega Mega Drive ershien, steuert ihr den namensgebenden Delfin Ecco durch eine bunte Unterwasserwelt. Das Ziel des Spiels war es, verschwundene Unterwasserbewohner wiederzufinden. Denn etwas Unbekanntes hat sie entführt und nur Ecco kann herausfinden und stoppen, was seinen Lebensraum und seine Freunde bedroht.

Ecco the Dolphin dürfte damals viele Spieler:innen aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrades zur Verzweiflung getrieben haben. Denn einzelne Level müsst ihr komplett abschließen. Stirbt Ecco, werdet ihr zurück an den Start versetzt. Das Erreichen des Level-Endes wurde dadurch erschwert, dass sich zahlreiche Gegner auf dem Bildschirm tummelten und deren Hitboxen nicht immer ganz nachvollziehbar waren. Hier hätte Sega also die Möglichkeit, die unfairen Aspekte des Spiels auszubessern – und den Schwierigkeitsgrad durch andere Elemente hochzuschrauben.

Gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind

