Diese Sega-Konsole kam nie auf den Markt – jetzt hat ein Bastler sie gebaut

Der Konsolenmarkt war einst ein heiß umkämpftes Pflaster, lange bevor ihn die großen Player Nintendo, Sony und – deutlich später – Microsoft unter sich aufgeteilt haben.

Damals stellte auch die japanische Firma Sega noch einen ernst zu nehmenden Konkurrenten dar, bevor sie in den frühen 2000ern trotz zahlreicher Innovationen mit der CD-Laufwerk-basierten Konsole Dreamcast endgültig den Kampf gegen Sonys Playstation 2 verlor.

Jetzt hat ein Tech-Modder namens Cosam the Great einen wahren Retro-Gaming-Mythos aus dem Hause Sega nachgebaut: die Sega Neptune. Das Konsolenmodell fiel in den 90ern während der Entwicklung dem Konkurrenzkampf mit Sony zum Opfer und ist seitdem ein Faszinosum für viele Fans dieser längst vergangenen Spiele-Ära.

Tech-Modder baut Sega Neptune von Grund auf selbst

Cosam hat in vielen Stunden Arbeit einen Prototyp der Neptune nachgebaut und jetzt einen Teaser dafür auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Das Video zeigt, wie aus alten Bauplänen, zusammengelöteten Chips und einem Gehäuse aus dem 3D-Drucker eine vollwertige Konsole wird, die ein beeindruckend flüssiges Spielerlebnis mit wunderbarem Retro-Charme in 32-Bit-Optik liefert.

Auch einen eigenen Kontroller mit sechs Tasten hat Cosam den Bastlerkollegen dvizix entwickeln lassen.

Wie das Spieleklassiker-Magazin Time Extension die Macher zitiert, ist das fertige Produkt aber kaum erschwinglich. Rund 2600 US-Dollar müsste man als Käufer in die Hand nehmen, um den Aufwand zu rechtfertigen.

Schon vor Veröffentlichung überholt: Die tragische Geschichte der Neptune

Die Neptune sollte eigentlich 1995 erscheinen und eine Kombination aus der 16-bit-Konsole Mega Drive und dem damals noch separat erhältlichen 32-bit-Upgrade 32X darstellen, also simpel ausgedrückt: eine Mega Drive mit standardmäßiger 32-bit-Grafik.

Allerdings floppte die 32X und eigentlich hatte man mit der Sega Saturn schon eine eigene 32-bit-Konsole in petto, mit der man den Kampf gegen Sonys Playstation aufnehmen wollte. So verschwand die Neptune für immer in den tiefen der Entwicklungshölle.

GF1 Neptune: Brasilianisches Unternehmen will Konsole serienmäßig nachbauen

Cosam ist allerdings nicht der Einzige, der die Neptune erneut zum Leben erwecken will. Schon im vergangenen Jahr machte eine brasilianische Firma namens Games Care von sich reden, die die Neptune als Neuauflage unter dem Namen GF1 Neptune auf den Markt bringen wollte.

Die GF1 soll mit Online-Funktionen wie einer Game-Download-Bibliothek ausgestattet sein und sogar ein exklusiv für die Konsole entwickeltes Spiel beinhalten.

Seit dem angekündigten Releasedatum im Sommer 2024 hat man allerdings nicht mehr viel davon gehört, und auf der Homepage des Unternehmens ist die Neptune zum Kauf nicht auffindbar.

