GOG: Neues Programm der Plattform soll Retro-Games für immer spielbar erhalten

GOG ist eine Vertriebsplattform für Computerspiele, ähnlich wie Steam. Ihr könnt auf der Plattform Titel verschiedenster Entwicklerstudios erwerben, herunterladen und zocken. Jetzt setzt sich GOG offenbar stark für die Erhaltung von Retro-Games ein und stellt in einem Trailer das Preservation Program vor.

Details zum neuen Retro-Programm

Unter dem Youtube-Trailer schreibt GOG, dass sich das Unternehmen dazu verpflichtet, die Kompatibilität ausgewählter Titel zu erhalten. Das bedeutet, dass ihr auch auf neueren Systemen alte Games spielen könnt, die normalerweise nicht mehr funktionieren würden.

Viele Spiele können so auf modernen Computersystemen wieder gezockt werden. Außerdem legt GOG Wert darauf, dass es sich um die vollständige Version mit allen Bonusinhalten und Features handelt, die es jemals gegeben hat. Dafür will das Unternehmen alte Spiele erwerben, die nicht mehr vom ursprünglichen Studio unterstützt und gewartet werden, und sie so für Fans und Nostalgiker erhalten.

Diese Spiele stehen auf der Liste

Das wollen sie wohl mit eigenen Entwicklern erreichen. So heißt es: „Wir setzen unsere eigenen Ressourcen ein, um ihre Kompatibilität mit modernen Systemen aufrechtzuerhalten.“ Wir haben für euch einige Titel herausgesucht, die auf der Liste stehen. Ihr findet sie unter dem Suchbegriff ‚Good old Games‘:

Heroes of Might and Magic 3: Complete

Resident Evil 1 bis 3

Diablo + Hellfire

Der Fluch von Monkey Island

Anno 1404 Gold Edition

System Shock 2

Die Besonderheit von GOG im Vergleich zu Steam: Alle auf GOG.com angebotenen Spiele sind frei von Digital Rights Management (kurz: DRM). Das bedeutet, dass Nutzer ihre gekauften Spiele ohne Einschränkungen herunterladen, installieren und sichern können, ohne dabei an einen bestimmten Client oder eine Online-Verbindung gebunden zu sein.

