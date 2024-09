Recall: Umstrittene KI-Funktion in Windows 11 lässt sich nicht löschen

Ende August glaubten Datenschützer:innen kurz aufatmen zu können. Bei Deskmodder hatte man im neuen Windows-11-Update KB5041865 die Option entdeckt, das heiß diskutierte Recall-Feature vollständig zu deaktivieren. Wie The Verge berichtet, hat sich die Möglichkeit jetzt allerdings als Bug herausgestellt.

Anzeige Anzeige

Trotzdem wird Recall bei seinem Preview-Release im Herbst wohl nur dann aktiv, wenn Anwender:innen es selbst einschalten. Grund für Microsofts Zurückrudern beim „Bildgedächtnis“ von Copilot Plus PCs ist vor allem der Aufschrei unter Cybersicherheitsexpert:innen, den die Ankündigung des Features ausgelöst hat.

Microsoft-Sprecher: Recall-Auflistung ist inkorrekt

In den vergangenen Tagen kursierten auf Social Media und in Internetforen Screenshots davon, dass sich in der Windows Systemsteuerung unter dem Punkt „Windows-Features aktivieren oder deaktivieren“ auch beim noch nicht veröffentlichten Recall ein Häkchen setzen lässt.

Anzeige Anzeige

Microsoft Senior Produktmanager Brandon LeBlanc sagte dazu aber jetzt gegenüber The Verge: „Wir sind auf das Problem aufmerksam geworden, dass Recall inkorrekterweise unter ‚Windows-Features aktivieren oder deaktivieren‘ aufgelistet ist. Das werden wir in einem kommenden Update fixen“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird, Recall zu deaktivieren, dazu wollte LeBlanc sich nicht äußern. Er bestätigte lediglich, dass es sich „derzeit“ um einen Bug handle.

Anzeige Anzeige

Expert:innen sind sich aber ziemlich sicher, dass Recall zumindest in EU-Ländern aufgrund der Gesetzgebung nicht nur deaktivierbar sein muss, sondern im Vornherein nur dann aktiv werden darf, wenn Anwender:innen die Option bewusst auswählen.

Recall ist ein Feature, das alle paar Sekunden Screenshots vom Bildschirm der Nutzer:innen anfertigt. Auf diese Bilderinnerung kann dann die KI Copilot zugreifen, um beispielsweise Texte herauszukopieren.

Anzeige Anzeige

Eigentlich hätte die Funktion bereits im Juni erscheinen sollen, aber der massive Protest von Datenschützer:innen hat dazu geführt, dass Microsoft Recall noch einmal überarbeiten musste und sich damit das Preview-Release auf Oktober verschoben hat.

Recall beim Release 2025 voraussichtlich nur per Opt-in nutzbar

Sicherheitsexpert:innen bemängelten unter anderem, dass die hunderttausenden Screenshots in einem unverschlüsselten Verzeichnis gespeichert werden sollten − ein wahrer Schatz für Cyberkriminelle, die sich in diesem Fall sehr schnell Zugriff darauf verschaffen könnten.

Inzwischen hat Microsoft angekündigt, Recall bis zum Release deutlich sicherer und vor allem optional zu machen. Endgültig erscheinen wird das Feature voraussichtlich erst 2025. Wie vollständig sich die Funktion deaktivieren lässt, wird sich dann herausstellen.

Anzeige Anzeige

So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus

10 Bilder ansehen So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus Quelle: Nintendo