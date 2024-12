Wegen Rechtsstreit mit Nintendo? Palworld ändert überraschend wichtige Spielmechanik

Als Palworld Anfang 2024 gestartet ist, gab es zwei Reaktionen. Zunächst haben Millionen Gamer:innen zahlreiche Stunden in den Pokémon-Klon mit Waffen gesteckt und Höchstwertungen auf Steam und anderen Plattformen verteilt. Danach haben sich viele Menschen die Frage gestellt, wann Nintendo eine Klage gegen die Macher:innen erhebt. Schließlich gab es allein beim Design der Palworld-Kreaturen zahlreiche Parallelen zur geistigen Vorlage.

Anzeige Anzeige

Am Ende waren es aber nicht die Kreaturen, die für eine Klage durch Nintendo sorgten. Stattdessen dreht sich der Rechtsstreit um mehrere Patente von Nintendo – darunter das Design des Pokéballs sowie das Werfen des Balls, um Pokémon zu fangen und zu beschwören. Der Rechtsstreit wurde im September 2024 losgetreten und könnte jetzt erste Folgen haben.

Palworld-Macher ändern das Beschwören von Pals

Wie die Entwickler in den Patchnotes auf Steam verraten, haben sie die Mechanik zum Beschwören von Pals verändert. Zuvor warf die Spielfigur die zugehörige Pal-Sphäre – das Äquivalent zu Pokébällen – um die gefangenen Kreaturen erneut zu beschwören. Diese Animation inklusive Wurf der Sphäre ist jetzt aus dem Spiel entfernt worden. Stattdessen tauchen die Pals immer direkt neben den Spieler:innen auf.

Anzeige Anzeige

Schon in den Kommentaren unter den Patchnotes vermuten einige Palworld-Spieler:innen, dass die Entwickler:innen diese Entscheidung aufgrund des Rechtsstreits getroffen haben. Eine offizielle Begründung lieferten die Macher:innen von Palworld allerdings nicht. Interessanterweise wurde das Fangen von Pals in Palworld nicht abgeändert. Spieler:innen müssen die Kreaturen weiterhin schwächen und anschließend die besagten Sphären auf die Pals werfen, um sie einzufangen.

Auch dieser Vorgang ist in dem Patent von Nintendo beschrieben und könnte somit im Rechtsstreit gegen die Entwickler:innen von Palworld genutzt werden. Denkbar wäre, dass die Verantwortlichen in einem künftigen Update auch Änderungen an dieser Mechanik vornehmen. Diese würden aber voraussetzen, dass eine andere Fangmethode entwickelt wird – und könnte dementsprechend mehr Zeit benötigen. Da einige Spieler:innen die Änderung als „Quality of Life“-Verbesserung beschreiben, besteht aber noch die Möglichkeit, dass die Änderung zumindest teilweise aufgrund des Feedbacks der Community entstanden ist.

Anzeige Anzeige

Diese Videospiele helfen euch beim Abschalten

9 Bilder ansehen Diese 9 Videospiele helfen euch, mal abzuschalten Quelle:

Mehr zu diesem Thema