Reddit stundenlang down: Das steckt hinter dem Absturz

Ärgerlich für die Millionen User:innen der selbsternannten „Titelseite des Internets“: Reddit war am Dienstagabend offline. Die Community-Plattform war über mehrere Stunden nicht zu erreichen.

Kurz nach 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit fiel den ersten Nutzer:innen auf, dass Reddit nicht zu erreichen war. Sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone hängte sich der Browser beim Aufrufen der Forenseite auf. Zehntausende Reddit-User:innen meldeten Probleme mit der App.

Offizielle Mobile-App teilweise erreichbar

Die offizielle Mobile-App von Reddit funktionierte hingegen zumindest teilweise noch. Einzelne Subreddits waren erreichbar. Doch viele Nutzer:innen greifen auf ihren Smartphones nicht auf die hauseigene App von Reddit zurück, sondern auf Alternativen von Drittanbietern, wie zum Beispiel Boost for Reddit oder Infinity for Reddit.

Um 20:18 Uhr mitteleuropäischer Zeit reagierte Reddit erstmals auf Twitter.

Investigating: Reddit is currently offline. We're working to identify the issue. https://t.co/xRMUQ3koaV — Reddit Status (@redditstatus) March 14, 2023

„Untersuchung: Reddit ist derzeit offline“, heißt es in dem Tweet. „Wir arbeiten daran, das Problem zu identifizieren“.

„Internes Systemproblem“ als Ursache

Eine gute halbe Stunde später waren die Verantwortlichen damit offenbar erfolgreich: Man habe ein „internes Systemproblem“ diagnostiziert und arbeite an einer Lösung. Worin genau das Systemproblem bestand, wurde nicht näher kommuniziert.

In den folgenden Stunden meldete sich Reddit über Twitter immer wieder mit Updates, die über den aktuellen Stand der Fixing-Bemühungen informierten und um Geduld baten.

Zeit für Bananen während Downtime

Um die wartenden Nutzer:innen bei Laune zu halten, richteten die Administrator:innen ein Subreddit namens r/downtimebananas ein, das außerhalb der abgestürzten Hauptseite erreichbar war. Reddit rief seine Follower:innen dazu auf, fleißig Bananen zu posten.

Die Banane ist ein Running Gag auf Reddit. Die tropische Frucht wird bei Bilderposts gerne hinzugezogen, um in Fotos die Größenverhältnisse zu verdeutlichen. Auch die Länge, in der User:innen in einem Thread scrollen, wird gerne in Bananen gemessen. So hat sich die Frucht zu einer Art inoffiziellem Maskottchen der Plattform entwickelt. Schon in den letzten Jahren vertrieben sich die User:innen die Zeit während Abstürzen mit Bananen-Memes.

Die User:innen kamen auch jetzt der Aufforderung nach, etwa eine Banane zu zeichnen. Außerdem luden sie im Subreddit Bilder und Memes rund um die krumme Frucht hoch.

Entwarnung nach über 5 Stunden

Um 01:41 Uhr mitteleuropäischer Zeit kam dann via Twitter die Entwarnung. Nach über fünf Stunden war der Bug behoben.

Resolved: Alright, things are back in order. We're peeling a lot better now! Thanks for your patience. https://t.co/xMKbgFuCUd — Reddit Status (@redditstatus) March 15, 2023

„Gelöst: Gut, die Dinge sind wieder in Ordnung. Wir schälen uns jetzt viel besser!“, hieß es mit obligatorischer Anspielung auf die Downtime-Bananen. „Vielen Dank für eure Geduld“.

Unter dem Tweet monierten ein paar User:innen jedoch, dass noch nicht alle Features wieder funktionieren.

