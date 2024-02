Warum eure Reddit-Beiträge bald als KI-Trainingsdaten genutzt werden könnten

Reddit könnte schon im März 2024 an die Börse gehen. Zuvor hat die Social-Media-Seite offenbar eine neue Einnahmequelle aufgetan. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, will Reddit die von seinen Nutzer:innen erzeugten Inhalte als Trainingsdaten an ein namentlich nicht genanntes „großes KI-Unternehmen“ verkaufen.

Laut dem Bloomberg-Bericht soll Reddit durch den Deal jährlich etwa 60 Millionen US-Dollar erhalten. Zum Vergleich: Der Umsatz der Plattform lag im vergangenen Jahr bei insgesamt 800 Millionen Dollar.

Medienberichten zufolge strebt Reddit bei dem geplanten Börsengang eine Bewertung in Höhe von mindestens fünf Milliarden Dollar an. Laut Bloomberg könnten sich die Details aber noch ändern.

Schon im April 2023 hatte Reddit angekündigt, dass der zuvor kostenfreie Zugriff auf die API der Plattform zukünftig Geld kosten würde. Reddit-CEO Steve Huffman erklärte damals gegenüber der New York Times: „Der Datenbestand von Reddit ist wirklich wertvoll, aber wir müssen diesen Wert nicht kostenlos an einige der größten Unternehmen der Welt abgeben.“

Die Änderung führte dazu, dass einige beliebte Drittanbieter-Apps und Moderationswerkzeuge eingestellt werden mussten. Das führte zu massiven Protesten unter den Nutzer:innen und den unbezahlten Moderator:innen der Plattform.

Im Juni 2023 protestierten die Betreiber:innen von 7.000 Reddit-Communitys, indem sie einen sogenannten „Blackout“ organisierten. In dieser Zeit waren die betroffenen Communitys nur noch für Mitglieder einsehbar. Reddit drohte den Moderator:innen daraufhin, sie durch andere zu ersetzen, wenn sie ihre Communitys nicht wieder öffnen.

Als weitere Form des Protests versahen einige Moderator:innen ihre Communitys mit dem sogenannten Not-Safe-For-Work-Hinweis (NSFW). Der ist eigentlich für pornografische Communitys gedacht und sorgt unter anderem dafür, dass in diesen Communitys keine Werbung ausgespielt wird. Auch hier reagierte Reddit mit der Entmachtung der Moderator:innen.

Mehr zu diesem Thema Sales API Künstliche Intelligenz reddit