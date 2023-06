Reddit-Protest: Don’t Mess with Nerds

Wer die aktuelle Lage um Reddit verstehen will, muss tatsächlich bei Twitter anfangen und den Blick einige Monate in die Vergangenheit richten. Elon Musk veranlasste damals, die Preise für die Twitter-Entwicklerschnittstelle enorm zu erhöhen. Eine der Folgen: Beliebte Twitter-Apps von Drittanbietern stellten den Betrieb ein und wechselten teilweise zu Mastodon.

Ganz ähnlich geht es gerade Reddit, nur mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Während bei Twitter das Ende der Drittanbieter-Apps zwar für Unmut, sonst aber für wenige andere Reaktionen sorgte, sieht sich Reddit gerade einem riesigen Protest der eigenen Community ausgesetzt. Eine Vielzahl der beliebtesten Subreddits stellt seine Kanäle auf privat, Reddit wirkt seit Dienstag wie ausgestorben.

Im Podcast t3n Catch up besprechen wir, was genau dahintersteckt, wieso die Proteste so viel größer ausfallen als bei Twitter und wie es weitergehen könnte. Außerdem sprechen wir über schwitzende Roboter und gehen der Frage nach, was moderne Kurznachrichten mit Keilschrifttafeln zu tun haben könnten.

