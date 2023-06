Subreddits schließen: „Minecraft“-Betreiber ziehen sich von Reddit zurück

Seit Reddit neue Wege der Monetarisierung gehen will, gibt es heftige Proteste auf der Plattform. Jetzt trifft es auch r/Minecraft. (Screenshot: Microsoft Games Studio)

Reddit-User:innen protestieren gegen Gier des Unternehmens

„Minecraft“-Entwickler Mojang hat angekündigt, das Subreddit r/Minecraft zu verlassen und die Kommunikation mit der Community künftig über andere Wege zu handhaben. Derweil gibt Reddit-CEO Steve Huffman sich weiterhin stur.

Lange Zeit haben Reddit-User:innen Apps wie Apollo oder Infinity genutzt, um von Mobilgeräten auf die Plattform zugreifen zu können. Jetzt hat die Seite, die sich vor allem bei Gamer:innen als Diskussionsforum und Support-Stelle großer Beliebtheit erfreute, neue API-Änderungen eingeführt, die Drittanbieter zur Zahlung hoher Summen verpflichten, wenn sie auf Reddits Programmierschnittstelle zugreifen wollen.

Für die oben genannten Apps Apollo und Infinity fielen damit Kosten in Millionenhöhe an, weshalb sie den Betrieb einstellen mussten. Reddit-User:innen werfen dem Unternehmen Gier vor und protestieren deshalb seit einiger Zeit auf verschiedene Art und Weise. So wurden Subreddits verdunkelt, Communitys stellten sich auf privat oder posteten nur noch unsinnigen Content. Reddit reagierte mit der Entmachtung diverser Moderator:innen.

„Nicht der geeignete Ort“ – „Minecraft“-Betreiber ziehen sich von Reddit zurück

Jetzt hat auch das Entwicklerstudio des beliebten Online-Spiels „Minecraft“ angekündigt, Reddit nicht mehr für seine Zwecke zu nutzen. Bisher hatte das Unternehmen den Subreddit r/Minecraft mit stolzen 7,4 Millionen postenden Nutzer:innen als Plattform für die Kommunikation mit der Community genutzt. Laut einem Post des Unternehmens will man das Diskussionsforum künftig den Fans überlassen und für Supportfragen auf der Firmen-Website oder in den sozialen Medien zur Verfügung stehen. Wörtlich heißt es:

„Wie ihr sicher mitbekommen habt, hat Reddit kürzlich Änderungen vorgenommen, die wiederum zu Regel- und Moderationsänderungen in vielen Subreddits geführt haben. Wegen dieser Neuerungen haben wir das Gefühl, dass Reddit nicht mehr der geeignete Ort ist, um offiziellen Content zu posten und Spieler:innen dorthin zu verweisen. Wir wollen euch für das Feedback und die Diskussionen danken, an denen ihr in den vergangenen Changelog-Threads teilgenommen habt. Ihr dürft natürlich weiterhin inoffizielle Update-Threads posten, und wenn ihr Feedback geben wollt, könnt ihr das auf unserer Feedback-Seite tun.“

Reddit-CEO Huffman reagierte bisher auf die Proteste der Community eher uneinsichtig. Der große Protest-Blackout habe sich bisher finanziell nicht bemerkbar gemacht, weshalb seiner Meinung nach auch kein Handlungsbedarf bestehe.

