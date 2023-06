Reddit-Hacker verlangen 4,5 Millionen Dollar und Kostensenkung für API

Im Februar wurde Reddit durch einen Phishingangriff gehackt. Dem Unternehmen zufolge hatten die Hacker Zugriff auf interne Geschäftssysteme, Dokumente und Code. Nutzernamen und Passwörter von Reddit-Nutzern sollen allerdings sicher geblieben sein.

Bis jetzt war zumindest öffentlich nicht bekannt, wer den Hackerangriff durchgeführt hat. Nun hat sich die Hackergruppe BlackCat zu Wort gemeldet und übernimmt die Verantwortung für den Hack, wie Engadget berichtet.

Aber nicht nur das: BlackCat stellt einige Forderungen an Reddit und droht, die gestohlenen Daten zu veröffentlichen, sollte Reddit nicht reagieren. Die Gruppe gibt an, im Besitz von 80 Gigabyte an Daten zu sein. Damit die nicht veröffentlicht werden, soll Reddit den Preisanstieg für die API rückgängig machen und 4,5 Millionen US-Dollar an BlackCat überweisen.

Reddit vertreibt App-Entwickler

Vor Kurzem hat Reddit begonnen Kosten für die eigene API erhoben, die zuvor kostenlos war. Das führt dazu, dass einige Entwickler von Reddit-Drittanbieter-Apps die Pforten schließen müssen.

Eine davon ist Apollo. Dessen Entwickler sagt, er würde 20 Millionen Dollar im Jahr berappen müssen, um die App am Laufen zu halten. Da ihm das nicht möglich ist, hat er bereits angekündigt, dass Apollo eingestellt wird.

Das gleiche Schicksal ist auch anderen Reddit-Apps widerfahren. Um gegen die neuen Preise zu protestieren, waren vor Kurzem einige Tausend Subreddits für 48 Stunden nicht erreichbar.

BlackCat sieht wenig Chancen auf Erfolg

Die Hackergruppe BlackCat berichtet weiter, dass sie bereits zwei Mal versucht habe, Reddit mit ihren Forderungen zu kontaktieren, allerdings keine Antwort erhalten habe. Das öffentliche Ultimatum soll so etwas wie ein letzter Versuch sein.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass Reddit kein Geld für ihre Daten zahlen wird“, erklärte BlackCat in einem Beitrag. „Wir gehen davon aus, dass wir die Daten veröffentlichen.“

Ob es so weit kommt oder ob Reddit doch noch reagiert, ist bisher unklar. Ungewiss ist außerdem, ob die Hackergruppe überhaupt über die besagten Daten verfügt.

