App-Entwickler gegen Reddit: Das müsst ihr über den Streit um hohe Preise wissen

Bereits vor zwei Monaten hat Reddit angekündigt, Änderungen an der API, also der hauseigenen Schnittstelle für Entwickler, vorzunehmen. Eine der größten Änderungen für Entwickler von Drittanbieter-Apps für Reddit war, dass es nun einen Premium-Plan geben soll, wenn die API viel genutzt wird.

Im Klartext heißt das: Entwickler sollen zahlen, wenn sie eine App mit vielen Nutzern haben. Lange Zeit war es unklar, wie viel Geld diese tatsächlich für den Zugang zahlen sollten, jetzt hat Reddit einige Entwickler kontaktiert und Preise ausgehandelt.

Christian Selig, Entwickler der Apollo-App für Reddit, spricht in einem Thread auf der Plattform offen über die Verhandlungen. Ihm zufolge verlangt Reddit rund 12.000 US-Dollar für 50 Millionen Anfragen an die API.

Entwickler soll 20 Millionen im Jahr zahlen

Die Apollo-App für iOS hat sieben Milliarden Anfragen im Monat. Demzufolge müsste Selig 1,7 Millionen Dollar im Monat oder rund 20 Millionen Dollar im Jahr an die Plattform zahlen, wenn er seine App weiter betreiben möchte.

„Ich bin zutiefst enttäuscht von diesem Preis“, schreibt Selig. „Obwohl Reddit während des gesamten Prozesses kommunikativ und höflich war und ein halbes Dutzend Telefonanrufe hin und her führte, die meiner Meinung nach wirklich gut gelaufen sind, sehe ich nicht, dass diese Preisgestaltung in irgendeiner Weise der Realität entspricht oder auch nur annähernd angemessen ist. Ich hoffe, es versteht sich von selbst, dass ich nicht über so viel Geld verfüge oder nicht einmal wüsste, wie ich es von einer Kreditkarte abbuchen kann.“

Weiter rechnet er vor, dass er selbst dann, wenn er nur den zahlenden Nutzern auf der App Zugang bietet, immer noch im Minus stehen würde. Die Folge daraus ist, dass die Apollo-App ihre Pforten schließen wird, wie Selig gestern auf Twitter mitteilte.

Reddit wehrt sich

Das ist allerdings noch nicht das Ende des Streits über die neue Premium-API. Unzählige Subreddits haben angekündigt, sich gegen die Änderungen zur Wehr zu setzen. Um ein Zeichen zu setzen, haben sich die Subreddits darauf geeinigt, ab dem 12. Juni für 48 Stunden lang die Tore zu schließen.

Nutzer können dann in diesen Subreddits nicht mehr posten und auch keine Beiträge lesen. Eine Liste im Old Reddit zählt auf, welche Subreddits an der Aktion beteiligt sind. Mit dabei sind insgesamt fünf Subreddits mit mehr als 30 Millionen Mitgliedern.

Dazu neun mit mehr als 20 Millionen und viele weitere kleine und große Unterforen der Seite. Was die Aktion auslöst und ob Reddit darauf reagieren wird, ist momentan natürlich noch unklar.

Weitere Apps machen dicht

Von den Folgen der Änderungen sind allerdings jetzt schon einige Apps betroffen. Wie The Verge schreibt, ist Apollo nicht die einzige App, die aufgrund der kostenpflichtigen API den Dienst beendet.

Auch die Apps Rif is fun for Reddit, Reddplanet und Sync sollen zum 30. Juni abgeschaltet werden.

Mögliche Änderungen sind derweil allerdings in Sicht. In Reddits eigenem Subreddit hat die Plattform eine Diskussion mit dem CEO angekündigt. Hier soll es um die Änderungen an der API gehen.

Als Themen aufgelistet sind hier Barrierefreiheit der API, Mod-Bots und Mod-Tools von Drittanbietern. Preise oder Premium-Angebote der API werden nicht explizit aufgelistet. Wie der Streit ausgehen wird, bleibt deshalb noch offen.

