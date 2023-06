Reddit: Hohe API-Gebühren könnten beliebte Apps wie Apollo ins Aus drängen

Wer API-Zugriff auf Reddit-Daten haben will, muss tief in die Tasche greifen. (Foto: Fellowneko/Shutterstock)

Mitte April 2023 hatte Reddit angekündigt, künftig Geld für die Nutzung seiner API zu verlangen. Hintergrund ist, dass KI-Entwickler:innen wie jene von Google und OpenAI den Zugang dazu nutzen, um ihre Sprachmodelle zu trainieren.

API-Zugriff: Reddit will Content monetarisieren

Schließlich finden sich auf der beliebten Foren-Plattform unzählige Unterhaltungen in natürlicher Sprache und aus vielen verschiedenen Themenbereichen. Verständlich also, dass Reddit diesen Content angesichts des aktuellen KI-Hypes monetarisieren will.

Das kürzlich veröffentlichte Preismodell bringt allerdings die Entwickler:innen von Drittanbieter-Apps für Reddit ins Schwitzen. Der Entwickler der beliebten App Apollo, Christian Selig, etwa müsste laut diesem Modell künftig jährlich rund 20 Millionen US-Dollar zahlen, um die App am Laufen zu halten.

Aus für Apollo-App? Reddit-Community ist empört

Wegen seiner einfachen Bedienung, dem iOS-freundlichen Design und zahlreichen sinnvollen Updates hat sich Apollo zu einer beliebten Alternative zum offiziellen Reddit-Client entwickelt, wie Techcrunch schreibt. Entsprechend groß ist jetzt der Aufschrei in der Reddit-Gemeinde.

Laut Selig, der sich dabei auf mehrmalige Gespräche mit Reddit beruft, sollen 50 Millionen Anfragen jetzt 12.000 Dollar kosten. Die Zahl sei „viel höher als er es sich habe je vorstellen können“, so Selig in einem Reddit-Post. Apollo habe im April sieben Milliarden API-Anfragen verzeichnet, was zu jährlichen Kosten von 20 Millionen Dollar führen würde.

Jeder App-Nutzer kostet Apollo 2,50 Dollar pro Monat

Selig zufolge würde auch eine Begrenzung auf zahlende Abonnent:innen nicht wirklich helfen. Jede:r Nutzer:in koste Apollo laut den neuen Abo-Gebühren rund 2,50 Dollar pro Monat – das sei mehr als doppelt so viel wie das Apollo-Abo derzeit koste.

Stimmen die Berechnungen von Selig für Apollo, könnte das auch für andere Drittanbieter-Apps das Aus bedeuten. Zwar hatte Reddit-Gründer und CEO Steve Huffman eigentlich erklärt, dass es ihm vor allem darum gehe, kommerzielle KI-Entwickler:innen zur Kasse zu bitten.

Wer für die Nutzer:innen nützliche Apps und Bots entwickeln oder Reddit für akademische Zwecke durchforsten wolle, müsse für den API-Zugang nicht zahlen, so Huffman. Allerdings scheint es sich in puncto Apps um solche zu handeln, die auf Reddit und nicht außerhalb der Plattform entwickelt würden, wie Techcrunch klarstellt.

Reddit: Wir wollen keine Apps killen

Ein aktuelles Statement von Reddit untermauert jedenfalls die potenzielle finanzielle Belastung für Drittanbieter-Apps im Reddit-Universum. Ein Reddit-Sprecher teilte Techcrunch zwar mit, dass es absolut nicht darum gehe, „irgendwelche Drittanbieter-Apps zu killen“. Man habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche mit Entwickler:innen, auch mit Apollo, geführt.

Aber: „Ein umfassender Zugriff auf Daten hat Auswirkungen und ist mit Kosten verbunden. Im Hinblick auf Sicherheit und Datenschutz sind wir unserer Community gegenüber verpflichtet, verantwortungsvoll mit Daten umzugehen“, so der Reddit-Sprecher.

Twitter: Günstigerer Tarif für kleinere Firmen

Zum Vergleich: Twitter hat für den kommerziellen Zugriff auf seine API durch kleinere Unternehmen kürzlich einen neuen, günstigeren Tarif eingeführt. Statt 42.000 Dollar pro Monat wie Konzerne müssen kleine Firmen und Startups monatlich 5.000 Dollar zahlen. Auch nicht gerade wenig, wenn man mit dem API-Zugriff nur wenig Geld verdient – aber immerhin deutlich günstiger als bei Reddit.