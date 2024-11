Refurbished-Produkte zu Weihnachten: Ist das nachhaltig oder ein peinliches No-Go?

In der Regel werden Refurbished-Geräte auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie wieder in den Handel kommen. (Foto: Veja / Shutterstock)

Seit einigen Jahren verkaufen verschiedene Anbieter generalüberholte Gebrauchtgeräte – vom Notebook bis zum Smartphone, von der Spielekonsole bis zur Kamera. Die Geräte werden technisch geprüft, wenn erforderlich, werden einige Verschleißteile wie Akkus und Zubehörteile ersetzt und dann, ausgestattet mit einer Händlergewährleistung, werden die Geräte wieder in den Handel gebracht. Dabei ist die Gewährleistung (übrigens nicht zu verwechseln mit der Garantie, die man beim Hersteller einfordern muss, die meist aber nur für Neugeräte und damit den Erstbesitzer gilt) oftmals sogar deutlich länger als gewöhnlich. Swappie und Rebuy etwa gewähren 36 Monate Garantieversprechen, bei Refurbed und Backmarket sind es mindestens zwölf Monate. Sinnvoll ist es, sich die Garantiebedingungen genau durchzulesen, in einigen Fällen gibt es auch Garantieerweiterungen und -verlängerungen, die beim Kauf hinzugebucht werden können.

Anzeige Anzeige

Doch eignet sich ein solches Gerät als Weihnachtsgeschenk oder stößt man den oder die Beschenkte:n damit vor den Kopf? Wichtig zu wissen ist, dass die Geräte in der Regel recht streng bewertet und begutachtet werden, sodass unsere Einschätzungen mit den Zustandsbeschreibungen in fast allen Fällen übereinstimmten (oft werden die Geräte sogar zu kritisch beschrieben). Qualitativ lässt sich in aller Regel höchstens an der Qualität des Akkus etwas aussetzen – doch auch hier gilt: Ist er zu schwach, wird er in vielen Fällen ersetzt.

Längere Nutzung von Produkten ist nachhaltiger

Wenn ein Gerät länger in Benutzung ist, ist das gut für die Umwelt. Denn für die Produktion werden seltene Erden und hochwertige Stoffe verwendet, die bei näherem Hinsehen reichlich mieses Umweltkarma erzeugen. Den Warenkreislauf also um eine Refurbished-Komponente zu erweitern ist somit unter Umweltgesichtspunkten vernünftig. Hinzu kommt die qualitative Seite – denn ein Gebrauchtmarkt, wie er bei Autos seit Jahrzehnten gängige Praxis ist, hat sich bei Technikprodukten ja vor allem deswegen nicht entwickeln können, weil sich über viele Jahre die Technik vergleichsweise schnell weiterentwickelte und die Nutzungszeit daher meist nicht so lang war, dass es für mehrere Besitzer:innen gereicht hätte. Das ist inzwischen anders: Gerade Smartphones der Oberklasse sind so ausgestattet, dass sie längere Zeit gut verwendbar sind. Und in vielen Fällen ist daher ein Vorjahres-Topmodell dem Mittelklassegerät der aktuellen Saison vorzuziehen, weil insbesondere im Detail die Ausstattung besser und höherwertig ist.

Anzeige Anzeige

Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Discounter wie Aldi und Lidl immer wieder Refurbished-iPhones ins Programm nehmen. Sie tun dies übrigens oft in Kooperation mit den einschlägigen Spezialhändlern (siehe oben), sodass du davon ausgehen kannst, dass die Geräte ähnlich gut kontrolliert und überarbeitet sind wie bei den Versendern. Ähnliches gilt übrigens für Notebooks, bei denen das zwei Jahre alte hochwertige Business-Notebook bei entsprechender Verwendung dem Plastikgerät aus der Konsumentenreihe meistens vorzuziehen ist. Und insbesondere bei diesen Geräten lässt sich der Speicher oder die SSD sogar häufig einfacher ersetzen respektive aufrüsten als bei eng verbauten Ultrabooks oder jenen Geräten mit fest verbauten Bauteilen. Achte dabei darauf, dass es manchmal vernünftig sein kann, den langsamen Speicher zu ersetzen.

Mehr Qualität fürs Geld – aber auch einige Kratzer

Nicht zuletzt fällt ins Gewicht, dass sich damit einiges sparen lässt respektive man mit dem verfügbaren oder anvisierten Budget etwas Höherwertiges erhält. Und eine aktuelle GfK-Analyse hat ergeben, dass die Deutschen in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen und können als in den vergangenen Jahren – im Schnitt acht Prozent weniger. Nur 48 Prozent der Deutschen planen, gleich viel in Weihnachtsgeschenke zu investieren wie im Vorjahr. Und auch eine aktuelle, im Auftrag von Ebay durch Yougov durchgeführte Studie belegt, dass ein Großteil der Deutschen bei den Geschenken sparen muss.

Anzeige Anzeige

Doch wie gebraucht darf es sein? Erfahrungsgemäß solltest du bei einem Gerät, das du verschenken willst, den Artikelzustand „sehr gut“ oder „wie neu“ wählen, um möglichst wenig Kratzer zu riskieren. In der Regel tun die Händler alles dafür, dass die Beschreibungen stimmen, da sie ansonsten einen weiteren (für sie kostenpflichtigen) Rücklauf und Versandprozess riskieren.

Im konkreten Fall sind das bei Smartphones und Notebooks oftmals Geräte, die gar keine bis sehr überschaubare Gebrauchsspuren aufweisen oder im Fall des Notebooks nur fest angeschlossen im Büro oder Homeoffice verwendet wurden. Im Übrigen hast du bei allen Händlern die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen Geräte innerhalb der 14- bis 30-tägigen Umtauschfrist zurückzugeben. Kläre dazu im Vorfeld, wer die hierfür anfallenden Rücksendekosten trägt – in meistens bietet der Händler aus Kulanz eine Kostenübernahme an.

Anzeige Anzeige

Vor allem Jüngere kaufen Gebrauchtes zu Weihnachten

Übrigens hat abgesehen von den genannten Argumenten in den letzten Jahren die Scheu abgenommen, Gebrauchtes zu verschenken. Das belegt auch eine aktuelle Studie des ECC Köln, einer Tochtermarke des Instituts für Handelsforschung in Köln, die in Kooperation mit Ebay Deutschland entstanden ist. Dieser Studie zufolge planen 35 Prozent der Befragten, dieses Jahr gebrauchte oder wiederaufbereitete Produkte zu verschenken, das ist ein Plus von 6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings sind vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen beliebt; in dieser Gruppe sind es sogar 56 Prozent, die nicht immer nur neue Ware verschenken wollen.

Ebay selbst hat den großen und lukrativen Markt der Pre-Loved-Produkte, wie sie es nennen, in den letzten Jahren verstärkt für sich entdeckt. Allerdings sind aufgrund der Marktplatzstrategie des Unternehmens die Garantie- und Gewährleistungsregelungen nicht ganz so einheitlich wie bei den oben genannten Shops. Verbraucher:innen sollten daher im jeweiligen Angebot die Konditionen überprüfen.

Ein Tipp zum Schluss: In den meisten Fällen kommen die Geräte in wenig ansprechenden Kartonverpackungen bei euch an. Der stylishe Unboxing-Faktor unterm Weihnachtsbaum muss aber nicht entfallen, wenn du dich im Vorfeld (nein, nicht erst wenige Tage vor Weihnachten, wenn das Paket des Refurbished-Anbieters da ist) um eine coole Box kümmerst. Der gut sortierte Schreibwarenhandel hält entsprechende Kartons ebenso für dich bereit wie die größeren Möbelhäuser (hier oft in der Boutique-Abteilung zwischen Bilderrahmen und Dekoartikeln).

Mehr zu diesem Thema