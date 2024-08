Verspäteter Release von Android 15: Hat sich Google verplant – oder steckt dahinter eine Strategie?

Seit Februar können Entwickler:innen Android 15 testen, um ihre Apps für den Release anzupassen. Im April erschien die erste öffentliche Beta, die an neugierige Pixel-Nutzer:innen gerichtet ist. Laut Googles Roadmap ist die Entwicklung eigentlich abgeschlossen, dennoch bekommt der Hersteller das Update nicht zeitnah veröffentlicht. So chaotisch wie in diesem Jahr verlief der Android-Release noch nie. Aber vielleicht ist es sogar eine smarte Entscheidung.