Gaming-Tipp zum NFL-Start: Wie ich mit Retro Bowl die Footballregeln lernte

„Deutschland ist Europas Football-Hochburg”, schrieb Statista im Februar 2024. Der Statistikdienst hatte in mehreren europäischen Ländern Umfragen zwischen 4.000 und 18.000 Menschen durchgeführt. Demnach verfolgen in Deutschland 20 Prozent der Befragten regelmäßig American Football. So viel, wie in keinem anderen Land. Der Sport ist also im Kommen.

Am 5. September 2024 startet die NFL nun in die neue Saison. Wer es bis dahin nicht mehr abwarten kann oder auf den Zug aufspringen und vorab noch die Regeln erlernen möchte, sollte sich das Spiel Retro Bowl für iPhones und Android-Geräte einmal genauer angucken. Auch mir hat es geholfen, den Sport besser zu begreifen.

Retro Bowl macht euch zum Headcoach

In Retro Bowl übernehmt ihr die Rolle des Headcoaches von einem der 32 Mannschaften. Dabei handelt es sich um die Standorte der echten Teams, wie Cincinnati, Tampa Bay oder Kansas City. Auf die richtigen Zusätze wie „Bangels”, „Buccaneers” oder „Chiefs” müsst ihr im Spiel aber genauso verzichten, wie auf die Originalnamen der Spieler. Kein Mahomes, kein Kelce, aber auch kein Problem.

Denn euer Lieblingsteam könnt ihr zum Start zwar angeben, das Spiel weist euch aber zunächst eine andere Mannschaft zu. Die übernehmt ihr wegen des ausbleibenden Erfolgs am letzten Spieltag der Saison. Es gilt, sich zunächst einen Ruf als Trainer aufzubauen. Bevor es ins Spielgeschehen geht, lernt ihr die Grundmechaniken. Einen Pass mit dem Quarterback werfen, einen Touchdown mit dem Runningback erlaufen und ein Field Goal schießen. All das dürft ihr dann im Match ausprobieren.

Im Spiel selbst gelten die normalen Football-Regeln: Ihr habt vier Versuche, um eine Distanz von zehn Yards (etwa 9,14 Meter) zu überwinden. Ein Touchdown bringt sechs, ein Field Goal drei Punkte und im Anschluss dürft ihr wählen: Ihr könnt per Kick einen Extrapunkt erzielen, wenn ihr zwischen die Torstangen trefft, oder gleich zwei Punkte absahnen, wenn ihr mit eurer Angriffsformation zwei Yards und die gegnerische Defensive überwindet. Dabei habt ihr allerdings nur einen Versuch. Auch wichtig: Ihr spielt nur die Offensive. Ist der Computer am Zug, hängt es vom Glück und der Stärke eurer Verteidigung ab, ob die Gegner punkten.

Ein Team zusammenstellen und Credits verdienen

Vor der nächsten Saison könnt ihr dann am Draft teilnehmen, eure Mannschaft also mit frischen Talenten verstärken. Dabei müsst ihr immer ein Auge auf die Gehaltsobergrenze haben. Verdienen altgediente Stars zu viel Geld, könnt ihr unter Umständen keine Nachwuchsspieler verpflichten. Dann müsst ihr Spieler aussortieren. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Stadion, Trainings- und Reha-Einrichtungen aufzumotzen.

Das sorgt für zufriedene Fans und eine fitte uns ausgeruhte Mannschaft erfordert aber Credits. Diese Ingame-Währung könnt ihr euch verdienen, indem ihr Fragen zwischen den Spielen richtig beantwortet, oder euch mit den Team-Besitzern trefft. Für echtes Geld kann man sie auch kaufen. Nötig ist das aber in keinem Fall. Mit etwas Geschick habt ihr schnell ein kleines Vermögen aufgebaut. Pro-Tipp: Haltet die Fans bei Laune. Dann kommt das Geld rein.

Regeln lernen leicht gemacht

Ein Spiel in Retro Bowl dauert etwa fünf Minuten. Das macht das Game zur perfekten Sportsimulation für zwischendurch an der Haltestelle oder auf dem stillen Örtchen. Man kann aber auch verregnete Nachmittag damit füllen, eine komplette Saison inklusive Play-offs durchzuzocken.

Neben dem Spaßfaktor hat mir das Spiel per Learning-by-Doing die Regeln des American Football näher gebracht. Raumgewinn, Raumverlust, Third and Goal, Touchback. Für den Außenstehenden, der sich mit dem Sport auseinandersetzen will, sind diese Begriffe wahrscheinlich nicht so selbsterklärend. Nach einer Saison mit Retro Bowl seid ihr aber sprichwörtlich im Game.

Zum hohen Spaßfaktor gesellt sich der faire Preis. Die ersten Spiele in Retro Bowl könnt ihr komplett gratis zocken. Wollt ihr das komplette Spiel mit allen Funktionen freischalten, zahlt ihr einmalig 99 Cent.

Retro Bowl gibt es für iOS, Android, aber auch für die Nintendo Switch. Hier kostet das Spiel allerdings 4,99 Euro. Wer die Originallizenzen vermisst, kann außerdem ein Apple-Arcade-Abo abschließen. Dann könnt ihr das Spiel in einer Sonderversion mit den bekannten Stars zocken. Der erste Monat Apple Arcade ist gratis, jeder weitere kostet 6,99 Euro. Ein iPhone wird logischerweise vorausgesetzt.

