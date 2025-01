Rewe trennt sich von Payback: So funktioniert das neue Bonusprogramm

Viele Rewe-Kund:innen werden schon vor dem Jahreswechsel die Ankündigung in der App der Supermarktkette gesehen haben. Seit dem 1. Januar 2025 ist Rewe kein Paypal-Partner mehr. Wenn ihr künftig in den Supermärkten einkauft, sammelt ihr also keine Punkte mehr. Aber es gibt zwei Lichtblicke. Zum einen verfallen die gesammelten Punkte nicht einfach. Sie sind noch drei Jahre bei anderen Partnern und Payback selbst einlösbar. Zum anderen hat Rewe ein eigenes Bonusprogramm an den Start gebracht.

Rewe Bonus: So funktioniert das Programm

Das Vorteilsprogramm trägt den simplen Namen Rewe Bonus und ist ab sofort in der Rewe-App verfügbar. Im unteren Bereich findet ihr den Reiter mit dem Namen „Bonus“. Dort müsst ihr zunächst zustimmen, dass ihr an dem Bonusprogramm der Supermarktkette teilnehmen wollt. Doch was bringt euch die Teilnahme überhaupt?

Ihr sammelt beim Einkauf von bestimmten Produkten bei Rewe Bonus-Guthaben. Ob ein Produkt Bonus-Guthaben für euch abwirft oder nicht, seht ihr an dem Smiley in der linken, oberen Ecke des Produktbildes. Dort seht ihr dann auch direkt, welcher Bonus auf eurem Rewe-Konto landet. Dieser Bonus ist kein direkter Rabatt auf das Produkt. Ihr bekommt diesen Wert als Guthaben und könnt es bei einem eurer nächsten Einkäufe einsetzen.

Kauft ihr etwa Weichspüler für 1,89 Euro, bekommt ihr 0,30 Euro auf euer Bonus-Konto. Die Boni können auch mehrere Euro umfassen, wenn ihr teurere Produkte kauft. Daneben gibt es Bonus-Coupons, die euch weitere Möglichkeiten geben, Guthaben zu sammeln. Sie beziehen sich auf ganze Produktkategorien, Marken oder sogar euren gesamten Einkauf.

Einen allgemeinen Abzug gibt es zudem, wenn ihr in einem Monat mindestens 50 Euro bei Rewe ausgebt. Dann schaltet ihr die erste Stufe des sogenannten Bonus-Boosters frei. Rewe gibt euch im Folgemonat einen Coupon über drei Prozent Rabatt auf einen Einkauf. Der Rabatt erhöht sich auf fünf Prozent, wenn ihr mehr als 150 Euro ausgegeben habt. Die höchste Stufe sind zehn Prozent Rabatt bei 400 Euro.

So nutzt ihr Rewe Bonus im Markt

Um Rewe Bonus nutzen zu können, müsst ihr zunächst die Rewe-App herunterladen. Diese ist für Android– und iOS-Geräte verfügbar. Aktiviert anschließend die Coupons, falls ihr sie beim Einkauf nutzen wollt. Alternativ könnt ihr auch ohne Coupons einkaufen gehen und nur die Bonus-Produkte kaufen, die sowieso angeboten werden. Wichtig ist, dass ihr eure App am Ende an der Kasse scannen lasst, um euch das Guthaben zu sichern. Solltet ihr den Liefer- oder Abholdienst von Rewe nutzen, wird euch das Guthaben gutgeschrieben, sobald ihr die Ware annehmt oder abholt.

Möchtet ihr euer gesammeltes Guthaben einlösen, könnt ihr das ebenfalls in der App machen. Ihr wählt einfach, ob ihr euer gesamtes Guthaben nutzen möchtet oder nur einen Teil davon. Ihr bekommt dann einen Code, den ihr an der Kasse scannen lassen könnt – oder der direkt bei der Lieferung beziehungsweise Abholung abgezogen wird.

Sobald ihr Guthaben sammelt, ist es 36 Monate gültig und verfällt am darauffolgenden 31. Januar. Zum Start des Bonusprogramms könnt ihr euch bis zum 31. Januar 2025 einen 5-Euro-Gutschein in der App sichern. Eine Auszahlung des Guthabens ist nicht möglich. Ihr könnt aber eine andere Person zu Rewe Bonus einladen und ein gemeinsames Guthabenkonto führen.

Mit diesen Tipps spart ihr Geld

