Ring Watch: Diese Mini-Digitaluhr von Casio trägst du am Finger

Im Jahr 1974 brachte der japanische Hersteller Casio mit der Casiotron eine der ersten Digitaluhren der Welt auf den Markt. Die Casiotron kam mit LC-Display und – als tatsächlich erste digitale Uhr – mit Kalenderfunktion.

Erste Casio-Digitaluhr vor 50 Jahren

Für die Casiotron musste man in Japan 58.000 Yen auf den Tisch legen – damals so viel wie Universitätsabsolvent:innen ungefähr pro Monat verdienten. Mittlerweile sind die Digitaluhren von Casio deutlich günstiger zu haben und erfreuen sich einer entsprechend großen Beliebtheit.

Aus Anlass des 50. Jubiläums der Casio-Digitaluhr-Premiere hat das Unternehmen jetzt eine Uhr auf Ringgröße geschrumpft. Die neue Casio CRW-001-1JR wird nicht am Armgelenk, sondern am Finger getragen. Trotz der geringen Größe sind alle wichtigen Uhrenfunktionen dabei.

Mini-Digitaluhr ist wasserfest

Das Wichtigste: Die metallene Uhr ist wasserfest und kann also auch beim Fingerwaschen, Duschen oder Schwimmen getragen werden. Auch die austauschbare Mini-Batterie ist laut Casio wasserdicht verpackt.

Die Ringuhr hat ein sieben Zoll großes LC-Display, auf dem Zeit und Datum angezeigt werden. Es ist möglich, sich die Uhrzeit einer zusätzlichen Zeitzone anzeigen zu lassen. Zudem kann über die insgesamt drei Knöpfe auch eine Stoppuhr aktiviert und bedient werden.

Auch über eine Beleuchtung verfügt die winzige Uhr. Damit soll man sich etwa einen Alarm stellen können. Ob das LED-Lichtzeichen aber – außer im Dunkeln – erkennbar ist, ist fraglich.

Verkauf ab Dezember in Japan

Casio bringt seine Ring Watch am 1. Dezember 2024 in den Verkauf. Die Mini-Digitaluhr soll umgerechnet rund 120 Euro kosten. Ob und wann die Uhr auch in Europa verfügbar sein wird, hat der Hersteller nicht gesagt. Interessierte können die CRW-001-1JR aber sicher über einen Importshop nach Deutschland bestellen.

So neu ist die Idee, eine Casio-Uhr für das Tragen am Finger zu entwickeln, übrigens gar nicht. Schon 2023 hatte der Spielehersteller Stasto Stand Stones mit einer Lizenz von Casio Armbanduhren in Ringgröße vorgestellt.

Funktionstüchtige Finger-Uhren für Kinder

Dabei handelte es sich zwar vorrangig um Plastikmodelle und die Zielgruppe sind Kinder. Die Uhren sind aber funktionstüchtig – sogar jene, die mit einem Taschenrechner ausgestattet ist. Möglicherweise hat sich Casio jetzt von diesem Vorbild inspirieren lassen.

