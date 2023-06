ROFL: Diese Open-Source-Lizenz soll Spaß am Programmieren fördern

ROFL steht eigentlich für „roll on floor laughing“. (Grafik: Julia Tim/Shutterstock)

Die Rejoice-of-Fun-Lizenz, kurz ROFL, ist eine Open-Source-Softwarelizenz, deren Ziel es ist, eine fröhliche und kreative Programmier­umgebung zu fördern. Gleichzeitig zielt das Projekt darauf ab, das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten zu schaffen.

Die Lizenz soll Entwickler dazu ermutigen, Spaß am Programmierprozess zu haben und gleichzeitig einen respektvollen und informativen Ansatz beizubehalten. Entwickler sollen mit verschiedenen Ideen experimentieren und kreativ sein. Als Beispiele werden von den ROFL-Entwicklern spielerische Kommentare in der Dokumentation, Eastereggs in der Benutzeroberfläche oder einfach lustige Gestaltungselemente genannt. Durch solche Maßnahmen kann versucht werden, den Benutzern Freude zu bereiten und die Software-Erfahrung angenehmer zu gestalten.

Auch negative Empfindungen sind nicht immer schlecht

Ein weiterer Aspekt von ROFL ist die Rücksicht auf Mitentwickler und der Zusammenhalt untereinander. In einem Medium-Artikel der Entwickler wird betont, dass die Zusammenarbeit und das gemeinsame Lernen im Vordergrund stehen sollen. Entwickler werden dazu ermutigt, anderen bei Bedarf zu helfen, respektvoll und proaktiv zu handeln und zusammen mit anderen gemeinsamen Interessen nachzugehen.

Ein weiterer wichtiger Teil von ROFL ist der Umgang mit negativen Gefühlen. Es ist logisch, dass Programmieren auch mit negativen Emotionen verbunden sein kann. In solchen Fällen wird den Entwicklern empfohlen, Hilfe bei anderen Entwicklern zu suchen und auch selbst zu helfen, wenn es notwendig ist. Es wird betont, dass das geistige und emotionale Wohlbefinden Vorrang vor der ordnungsgemäßen Ausführung des Codes haben sollte. Software kann sich manchmal doof verhalten, aber meistens gibt es eine Lösung aller technischen Probleme. Genau daran soll ROFL immer und immer wieder erinnern.

Die Lizenz betont, wie wichtig es ist, mit negativen Emotionen umzugehen, eine integrative Gemeinschaft zu fördern und ein Gleichgewicht zwischen Spaß und verantwortungsvollem Verhalten zu wahren. Mit diesen Begriffen möchte ROFL eine Atmosphäre schaffen, in der das Programmieren zu einem angenehmen und erfüllenden Erlebnis wird.

