Im Video: Russischer Weltraumschrott fällt als Feuerball auf die Erde

Einige Beobachter:innen in der Gegend von Melbourne staunten Anfang der Woche nicht schlecht: Über ihnen, im dunklen Nachthimmel über der australischen Großstadt, war ein Feuerball zu sehen, der sich von einem leuchtenden Streifen gefolgt langsam Richtung Erdboden bewegte.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Lauter Überschallknall

Eine australische TV-Anstalt berichtete auch von einem „Überschallknall, der Häuser in ganz Victoria erschütterte“.

Eine der Personen, die das seltene Himmelsschauspiel miterlebten, fragte sich auf Twitter beziehungsweise X, ob es sich dabei um einen Meteoriten oder Weltraumschrott handelte. Die Antwort darauf kam schnell – und zwar von der australischen Raumfahrtbehörde: Es war tatsächlich Weltraummüll, so die Australian Space Agency.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dritte Stufe einer Sojus-Rakete

Die Reste der Rakete stammten von einem russischen Flugkörper, der am selben Tag ins All gestartet war. Laut dem Astrophysiker und Satellitentracker Jonathan McDowell handelte es sich um die dritte Stufe einer Sojus-Rakete, die einen Navigationssatelliten ins All bringt. Über dem offenen Meer südöstlich von Tasmanien sei sie wieder in die Erdatmosphäre eingetreten, berichtete er.

Die Sojus-Stufe traf die Atmosphäre mit einer Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde, sagte Michael Brown, Professor an der School of Physics and Astronomy der Monash University in Melbourne, gegenüber space.com.

Anzeige Anzeige

Experte kann Bevölkerung beruhigen

„Wiedereintritte von Weltraumschrott werden manchmal mit Meteoriten verwechselt, die ebenfalls spektakulär sind, aber normalerweise von weitaus kürzerer Dauer, da sie viel schneller in die Atmosphäre einschlagen“, sagte Brown in einer per E-Mail verschickten Erklärung.

Und der Experte konnte auch die Menschen in der Gegend beruhigen: Es sei zwar möglich, dass kleine Teile von Raketen auf die Erde oder ins Meer stürzten, „aber es kommt selten vor, dass Weltraumschrott Eigentum beschädigt“, betonte er.

Mehr zu diesem Thema