Australischer Strand wird zum Fundort von mysteriösem Weltraumschrott

Am Strand von Green Head wurde ein mysteriöses Objekt gefunden. (Foto: ChameleonsEye / Shutterstock)

In der Nähe der kleinen Küstenstadt Green Head, etwa 250 Kilometer nördlich von der australischen Stadt Perth, wurde am Strand ein Objekt angeschwemmt, bei dem nicht ganz klar ist, um was es sich handelt. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Gegenstand mit der Größe eines Kleinwagens um Weltraumschrott handeln könnte, der von einer ausländischen Rakete stammt.

Experten vermuten, dass es sich um ein Oberstufentriebwerk einer indischen Rakete handeln könnte, das bei einer Satellitenmission abgetrennt wurde. Andrea Boyd, Ingenieurin der Europäischen Weltraumorganisation, erklärte gegenüber dem Australian Broadcasting Corp, dass aufgrund von Form und Größe des Objekts starke Indizien dafür sprechen.

Um das Objekt noch genauer zu identifizieren, kooperiert die australische Raumfahrtbehörde jetzt mit anderen internationalen Raumfahrtorganisationen. Das teilte die Behörde in einem Tweet mit.

Wie sieht das weitere Vorgehen aus?

Die australische Polizei hat den Fundort abgesperrt und die Öffentlichkeit aufgefordert, sich fernzuhalten. Zunächst wurde das Objekt als gefährlich eingestuft, doch nach einer chemischen Analyse der Regierung wurde festgestellt, dass es keine unmittelbare Gefahr für die Gemeinschaft darstellt.

Der potenzielle Weltraumschrott ist etwa zweieinhalb Meter breit und zweieinhalb bis drei Meter lang und besteht aus leichtem Kohlefasermaterial. Berichten zufolge wird die Polizei das Objekt nach der formellen Identifizierung seiner Herkunft entfernen. Bis dahin bleibt es unter polizeilicher Überwachung.

Gemäß den Vereinbarungen des Weltraumvertrags der Vereinten Nationen ist eigentlich derjenige, der Objekte ins All befördert, für dessen Entsorgung verantwortlich.

