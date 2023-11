Nicht nur Sam Altman: Auch diese Gründer mussten ihr Unternehmen verlassen

Vom eigenen Unternehmen gefeuert zu werden, ist keine schöne Angelegenheit – das weiß jetzt auch Sam Altman. Der OpenAI-CEO ist maßgeblich am KI-Chatbot ChatGPT beteiligt. Trotzdem verlor der Vorstand das Vertrauen und entließ ihn. Weg blieb Altman nicht lange. Die Rückkehr zu OpenAI war spektakulär. Zunächst heuerte Altman bei Microsoft an. Kurz darauf drohte ein Großteil der Belegschaft, ihm zu folgen, sollte der Vorstand nicht zurücktreten. Am Ende passierte genau das und Altman konnte auf den Chefposten zurückkehren.

Sogar Elon Musk musste einmal gehen

Mit seinem zwischenzeitlichen Rauswurf ist Altman nicht alleine. Gründer müssen häufiger ihr eigenes Unternehmen verlassen – nicht selten auf einer spektakuläre Art und Weise. Der Nutzer „The AI Solopreneur“ hat auf X (ehemals Twitter) eine Liste mit weiteren Ex-CEOs veröffentlicht, denen das Gleiche passiert ist. Darauf ist auch Elon Musk zu finden, der am Anfang seiner Karriere aus einem von ihm mit gegründeten Unternehmen gedrängt wurde.

Inspiriert davon stellen wir acht Gründer vor, die ihren CEO-Posten räumen mussten. Das Ergebnis: Auch andere hatten einen ähnlich außergewöhnlichen Abgang wie Altman.

