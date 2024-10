Satoshi Nakamoto entlarvt? Dokumentarfilmer will den Bitcoin-Erfinder gefunden haben

Ein neuer Dokumentationsfilm namens Money Electric: The Bitcoin Mystery soll die wahre Identität des mysteriösen Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto enthüllen. Bisher ist die Identität der Person oder Gruppe, die hinter Nakamoto steckt, ein Mysterium.

Anzeige Anzeige

In einem Post auf X schreibt Cullen Hoback, der Regisseur der Doku, dass er den Erfinder von Bitcoin aufgespürt habe und die Doku eine Achterbahnfahrt wird. Money Electric erschien am 8. Oktober auf HBO Max.

Hoback ist vor allem durch seine investigative Arbeit bei der Serie Q: Into the Storm bekannt. Hier deckte er die Identität des Qanon-Schöpfers auf. In der Nakamoto-Doku machte er laut Wired Peter Todd als Verantwortlichen hinter dem Bitcoin aus. Als Software-Entwickler hatte er am Bitcoin mitgewirkt.

Anzeige Anzeige

„Ich gebe zu, du bist ziemlich kreativ – du kommst auf einige verrückte Theorien“, sagt Todd dem Bericht zufolge in der Dokumentation, weist den Umstand allerdings als „lächerlich“ zurück. Unklar bleibt natürlich, ob Todd die Wahrheit sagt. Offiziell gelöst ist das Rästsel um Nakatoa damit nicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Anzeige Anzeige

Es ist wenig über Satoshi Nakamoto bekannt

Satoshi Nakamoto hat Bitcoin 2009 ins Leben gerufen und veröffentlichte das mittlerweile legendäre Bitcoin-Whitepaper in 2008. Allerdings verschwand er 2011 von der Bildfläche.

Nakamoto besitzt rund eine Millionen Bitcoin auf mehreren Wallets, die seit 2011 nicht mehr bewegt wurden. Zum aktuellen Preis sind diese rund 63 Milliarden US-Dollar wert. Derweil gab es viele Spekulationen darüber, wer Nakamoto sein könnte.

Anzeige Anzeige

Vor Todd wurde unter anderem Hal Finney, der von Anfang an in der Bitcoin-Community aktiv war vorgeschlagen. Später wurde auch Satoshis Namensvetter Dorian Nakamoto verdächtigt. Dieser stellte allerdings selbst klar, nicht mit Bitcoin in Verbindung zu stehen.

10 Bilder ansehen „Winter is coming“: Die besten Memes zum Kryptowinter Quelle: coinmotion

Mehr zu diesem Thema