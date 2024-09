Auf und Ab vor Zinsentscheid der Fed: Bitcoin-Kurs überspringt 61.000 Dollar

Den 18. September 2024 haben sich wahrscheinlich die meisten Investor:innen dick in ihren Kalendern markiert. Denn an diesem Tag verkündet die Fed, ob sie den US-Leitzins senken wird und wenn ja, in welcher Größenordnung.

Fed-Entscheidung: Großer Zinsschritt erwartet

Auch wenn Börsianer:innen und Kryptoanleger:innen noch vergleichsweise zurückhaltend sind – erwartet wird ein großer Zinsschritt. Heißt: Es könnte um 50 Basispunkte, also um 0,5 Prozentpunkte nach unten gehen.

Aller Voraussicht nach – so die Erwartungen – würde es dann sowohl mit den Kursen kräftig bergauf gehen, zumindest vorübergehend. Anleger:innen werten sinkende Zinsen als gute Voraussetzung für Investitionen in Risikoanlagen wie Aktien und Kryptowährungen.

Bitcoin-Kurs im Aufwärtstrend

Einen Vorgeschmack auf eine mögliche Kursexplosion liefert am Vortag der Zinsentscheidung der Bitcoin-Kurs. Nachdem der Kurs der größten Kryptowährung am Morgen noch kurzzeitig unter die charttechnisch wichtige Marke von 58.000 US-Dollar rutschte, ging es am Abend auf über 61.000 Dollar nach oben – ein Plus von knapp sechs Prozent.

Geht es nach optimistischen Beobachter:innen, könnte am Mittwoch eine weitere satte Steigerung bevorstehen. So geht die australische Kryptohandelsfirma Zerocap davon aus, dass eine Kursbewegung von zehn Prozent möglich sei – ausgehend von rund 58.000 Dollar.

Bitcoin 2024 bei 100.000 Dollar?

Damit wären rund 64.000 Dollar drin. Was laut Chartanalyst:innen den weiteren Weg nach oben freimachen könnte. Schließlich erwarten optimistische Kryptofans, dass der Bitcoin-Kurs noch im Laufe des Jahres 2024 die Marke von 100.000 Dollar knacken wird.

Für eine solch positive Entwicklung ist aber laut Jonathan de Wet, Chief Investment Officer bei Zerocap, nicht nur eine kräftige Zinssenkung entscheidend, wie deraktionaer.de schreibt. Denn die Kryptogemeinde schaut auch mit Argusaugen auf die US-Präsidentschaftswahlen.

Trump versus Harris als Krypto

Nachdem das Pendel zuletzt in Richtung der demokratischen Kandidatin Kamala Harris ausgeschlagen war, deren potenzieller Kryptokurs noch nicht bekannt ist, trübte sich der Markt ein. Sollte der neuerdings kryptofreundliche Donald Trump in den Umfragen wieder nach vorn kommen, dürfte der Bitcoin-Kurs zunächst wieder ansteigen.

