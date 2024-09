Donald Trumps Krypto-Projekt: Scam-Alarm schickt Solana auf Tauchkurs

Mitte August 2024 hatte der einstige Bitcoin-Gegner und jetzige „Krypto-Präsident“ Donald Trump mit The Defiant Ones ein eigenes Krypto-Projekt angekündigt. Das mittlerweile in World Liberty Financial umgetaufte Projekt ist jetzt Opfer einer Scam-Attacke geworden.

X-Kanale von Trump-Verwandten gehackt

Dabei sollen sich die Angreifer:innen Zugriff auf die X-Kanäle von Trumps Schwiegertochter Lara und seiner jüngsten Tochter Tiffany verschafft und darüber zu einem Fake-Angebot verlinkt haben. Beide Kanäle zusammen verfügen über rund 2,6 Millionen Follower:innen.

Wie viele X-Nutzer:innen auf einen der Links zu der Fake-Website geklickt haben, ist unklar. Dort erwartete sie jedenfalls neben zahlreichen Trump-Fotos die Ankündigung, dass World Liberty Financial traditionellen Banken die Macht entziehen und sie den Menschen zurückgeben wolle.

Trump setzt in Wahlkampf auf Krypto

Ähnliches hatte Trump bei der Ankündigung seines Krypto-Projekts im August gesagt. Amerikaner:innen seien schon zu lange von den Banken unter Druck gesetzt worden – und sollten sich jetzt gegen die „großen Banken und finanziellen Eliten“ zur Wehr setzen, so Trump.

Auf der laut Bloomberg sichtbar gefälschten Website wurde derweil ein neuer Krypto-Token namens $WL beworben, der auf der Solana-Blockchain aufbaue. Dieser könne zum Bezahlen kleiner Beträge genutzt werden und werde bald auch Defi-Lending-Protokolle unterstützen.

Angreifer wollen an die Nutzer-Wallets

Defi steht für Decentralized Finance und soll sichere Transaktionen und Kreditaufnahmen zwischen einzelnen Nutzer:innen ermöglichen, ohne dass Banken dazwischengeschaltet sein müssen. Die Scammer:innen hatten Nutzer:innen, die solche finanziellen Dienstleistungen ausprobieren wollten, gleich eine Anleitung bereitgestellt, wie diese die Token kaufen könnten – um dann abzukassieren.

Das hier Solana ins Spiel gebracht wurde, sorgte für einen kräftigen Einbruch des Kurses der drittgrößten Kryptowährung, wie CNBC schreibt. In der Nacht auf Mittwoch, 4. September 2024, gab der Solana-Kurs um fast zehn Prozent nach – erholte sich aber schnell wieder.

Scam: X sperrt Fake-Profile

X soll die Scam-Postings immerhin „innerhalb von Minuten“ gelöscht und die gehackten Profile vorübergehend offline genommen haben. Zuvor hatte Donald Trumps Sohn Eric seine eigenen Follower:innen vor dem Scam-Versuch gewarnt.

Die über die gehackten Konten der Trump-Profile beworbene Fake-Website ist aber nicht der einzige Versuch, Unterstützer:innen von Trumps Krypto-Projekt abzuzocken. Im offiziellen Telegram-Kanal der Plattform, der 230.0000 Follower:innen zählt, machen Scammer:innen Werbung für einen angeblichen Airdrop – also die kostenlose Verteilung einer neuen Kryptowährung.

Scammer locken 75.000 Nutzer in Fake-Gruppe

Mittlerweile ist es den potenziellen Angreifer:innen gelungen, 75.000 Nutzer:innen in eine entsprechende Fake-Gruppe zu locken, wie Bitcoin.com-News berichtet. Als Lockmittel dient das Versprechen, dass man dort 15.000 Dollar in Kryptowährungen erhalten könne.

Im offiziellen Telegram-Kanal von Trumps World Liberty Financial wird vor Fake-Angeboten zwar gewarnt. So lange aber nicht klar ist, was das Projekt wirklich vorhat, haben Betrüger:innen leichtes Spiel.

