The DeFiant Ones: Das steckt hinter Donald Trumps neuem Krypto-Projekt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er ein neues Krypto-Projekt starten möchte. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social verkündete er am Donnerstag, dass der durchschnittliche Amerikaner zu lange von Banken unter Druck gesetzt worden sei.

Viele Informationen gibt er dort nicht preis, allerdings fordert er die Menschen auf, sich gegen die „großen Banken und finanziellen Eliten“ aufzurichten und nutzt dabei das Hashtag BeDefiant.

Der Post verlinkt auf einen Telegram-Kanal. Hier findet sich ein Post vom 15. August, in dem es heißt, dass dies der offizielle Telegram-Kanal für das Trump-Defi-Projekt sei. Allerdings wird nicht erwähnt, um welche Art von Projekt es sich dabei genau handelt.

Die Zielgruppe ist bereits definiert

Die Plattform selbst soll „The Defiant Ones“ heißen, was sinngemäß als „Die Unbeugsamen“ übersetzt werden kann. Gleichzeitig ist es ein Wortspiel auf Defi, was für Decentralized Finance steht, ein großes Thema in der Krypto-Community.

Defi soll Banken und große Finanzinstitute als Mittelsmann in Transaktionen und Finanzdienstleistungen ersetzen. Stattdessen soll das System ohne zentrale Organisation auskommen.

The Defiant Ones soll sich laut Trump an Menschen richten, die keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen hätten. Das würde mehr als die Hälfte der Menschen in den USA betreffen, behauptete Donald Trumps Sohn Eric Trump in einem Interview mit der New York Post.

Marken wurden bereits angemeldet

Bereits im Juli hat ein Unternehmen namens AMG Software Solutions eine Reihe von Marken angemeldet. Dazu gehören auch die Begriffe „Be DeFiant“, „World Liberty“ und „World Liberty Financial“, wie The Block berichtete.

World Liberty Financial ist laut der Einreichung eine Marke, die Finanzinformationen im Bereich der dezentralen Finanzierung bereitstellt.

Wie die Plattform genau arbeiten wird und was Donald Trump und seine Söhne damit vorhaben, ist noch nicht ganz klar. Es bleibt also noch abzuwarten, wie sich das Projekt entwickeln wird.

