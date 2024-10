Airpods können ein treuer Begleiter sein – und müssen vieles aushalten. Nicht nur, dass sie logischerweise viel Zeit in Ohren verbringen, vielleicht landen sie auch mal ohne Case in der krümeligen Tasche oder fallen versehentlich auf dreckigen Boden.

Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich daher, die kleinen Kopfhörer zu reinigen. Dafür hat Apple sogar eine Anleitung veröffentlicht. Keine Sorge, extra Tools für die Airpods-Putzaktion brauchst du nicht. Die erforderlichen Gegenstände solltest du alle zu Hause haben.

Schritt 1: Airpods vorsichtig abwischen

Nimm dir ein trockenes, fusselfreies und weiches Tuch, feuchte es leicht an und wische damit vorsichtig deine Airpods ab. Achte darauf, dass keine Flüssigkeit in die Lautsprecher oder andere Öffnungen der Kopfhörer kommt. Anschließend trocknest du sie vorsichtig mit einem fusselfreien, weichen Tuch ab. Nutze dafür etwa ein sauberes Mikrofasertuch.

Außerdem kannst du, auch wenn Apple das nur für die Airpods 3 und Airpods 4 erwähnt, die Lautsprechervertiefungen deiner Airpods extra reinigen. Mit einem kleinen Blasebalg kannst du grobe Dreckpartikel aus deinen Airpods pusten. Mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel kannst du die Airpods obendrein sanft sauber bürsten. Die Mikrofon- und Lautsprechergitter kannst du auch mit einem trockenen Wattestäbchen reinigen. Spitze Gegenstände solltest du nicht verwenden.

Apple empfiehlt für die neueren Modelle die Reinigung der Gitter mit Mizellenwasser, das PEG-6 Capryl-/Capringlyceride enthält. Gib etwas von der Flüssigkeit in eine kleine Tasse und tauche eine saubere Zahnbürste hinein. Mit der bürstest du anschließend kreisförmig rund 15 Sekunden die Gitter auf den Airpods. Achte darauf, dass die Gitter dabei immer nach oben zeigen. Nach dem Bürsten tupfst du jedes Gitter mit einem Papiertuch ab. Wiederhole den Vorgang anschließend zweimal. Danach brauchst du destilliertes Wasser, um die Schritte mit dem bürsten und abtupfen zu wiederholen. Anschließend musst du deine Airpods mindestens zwei Stunden trocknen lassen – verwende sie in der Zeit nicht und lege sie nicht in das Case.

Achtung: Frühere Airpod-Generationen und Airpods-Max sind nicht wasser- und schweißbeständig – lieber nur trocken reinigen

Während alle Airpods Pro-Modelle und die Airpods ab der dritten Generation sowie das Mag-Safe-Lade-Case der dritten Generation wasser- und schweißbeständig sind, gilt das für die früheren Airpods-Modelle sowie die dazugehörigen Lade-Cases und die Airpods Max mit dem Smart-Case nicht. Hier solltest du auf die feuchte Reinigung verzichten und stattdessen sicherheitshalber nur mit einem trockenen Tuch arbeiten.

Schritt 2 (nur bei Airpods Pro): Ohreneinsätze mit Wasser säubern

Bei Airpods Pro kannst du die Ohreneinsätze abnehmen und sie mit Wasser abspülen. Verzichte dabei auf Reinigungsmittel, auch Seife solltest du nicht verwenden. Die Inhaltsstoffe könnten deinen Kopfhörern eher schaden, als ihnen gutzutun. Wenn du die Ohreneinsätze abgespült hast, trockne sie gründlich mit einem sauberen und trockenen Tuch ab. Setze sie erst wieder auf deine Airpods, wenn sie vollständig trocken sind.

Schritt 3: Das saubere und trockene Tuch brauchst du auch für das Case

Zu guter Letzt darf natürlich das Lade-Case nicht fehlen. Auch hier gilt: kein Wasser, keine spitzen Gegenstände, stattdessen einfach nur ein sauberes, trockenes und weiches Tuch. Wische das Case damit vorsichtig aus und ab. Solltest du doch etwas Feuchtigkeit brauchen, kannst du Isopropylalkohol für die Reinigung verwenden.

Achte jedoch darauf, dass die Anschlüsse unbedingt trocken bleiben. Kleine Krümel oder Ähnliches kannst du mit dem weichen und sauberen Pinsel weg bürsten, den du auch für die Kopfhörerreinigung verwendet hast.

Schritt 4: Alles wieder zusammenbauen und den sauberen Klang genießen

Schon geschafft, deine Airpods und ihr Lade-Case sollten jetzt sauber sein. Baue alle Teile erst wieder zusammen und nimm sie ihn Gebrauch, wenn alles trocken ist. Die Putzaktion sollte sich gelohnt haben, wenn du mit einem reinen Klang belohnt wirst.

Dieser Artikel wurde am 28. Oktober 2024 aktualisiert.

