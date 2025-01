Schätze in der Schublade: Alte Smartphones im Wert von 140 Milliarden liegen einfach herum – das sind die Gründe

Was stellt ihr mit einem alten Smartphone an, wenn ihr ein neues Gerät kauft? Oftmals landen die abgelegten Smartphones einfach in einer Schublade. Wie der Onlineshop für gebrauchte Smartphones Swappie zeigt, schlummern dadurch enorme Geldwerte in europäischen Haushalten.

Anzeige Anzeige

Der Anbieter hat eine Studie veröffentlicht, die sich wiederum auf Daten der Europäischen Kommission stützt. Demnach liegen etwa 700 Millionen alte Smartphones einfach in den Haushalten herum. Swappie geht davon aus, dass die Geräte im Schnitt noch einen Wert von etwa 200 Euro haben dürften. Dadurch liegen allein in der EU Smartphones im Wert von rund 140 Milliarden Euro in den Schubladen der ehemaligen Nutzer:innen.

So häufig wechseln Euroäper ihr Smartphone

Das liegt vorwiegend daran, dass etwa 40 Prozent aller Smartphone-Nutzer:innen ihre Geräte nach zwei Jahren austauschen. Oftmals geht das mit einem Tarifwechsel beim selben Anbieter oder einem neuen Mobilfunkvertrag einher. Das Kuriose: Zwar können sich 78 Prozent der Menschen grundsätzlich vorstellen, ihr altes Smartphone zu verkaufen – am Ende machen das aber die Wenigsten und verstauen die Geräte einfach in einer Schublade.

Anzeige Anzeige

Laut Swappie hat das zwei Gründe. 34 Prozent der Befragten betonten, dass sie die alten Smartphones aufheben, falls das neue Gerät nicht mehr funktionieren sollte. Fraglich bleibt allerdings, wie viele Menschen diesen Fall wirklich schon erlebt haben. Als weiteren Grund gaben 36 Prozent an, dass sie bei einem Verkauf Angst um ihre privaten Daten haben, die sich noch auf dem alten Smartphone befinden.

Robert Fritsche, Country Manager von Swappie in Deutschland, gibt für diese Bedenken aber Entwarnung. Refurbished-Anbieter:innen müssen demnach Datenlöschprotokolle einhalten, wenn sie die Geräte weiterverkaufen wollen. Dadurch werden sämtliche persönliche Daten vom Gerät entfernt, auch wenn ihr sie selbst nicht gelöscht habt. Am Ende lohnt sich der Verkauf zudem nicht nur für eure Geldbörse. Ihr könnt dadurch auch Elektroschrott reduzieren und den CO2-Fußabdruck senken, was der Umwelt zu Gute kommt.

Anzeige Anzeige

Das sind die teuersten Smartphones der Welt

10 Bilder ansehen Das sind die teuersten Smartphones Quelle:

Mehr zu diesem Thema