Severance: Die retrofuturistischen Computer funktionieren wirklich

In der dystopischen Serienwelt von Severance dreht sich der Plot um eine Gruppe von Freiwilligen, die ihre Erinnerungen von Familie und Firma durch einen künstlichen Eingriff trennen lassen. In der mysteriösen Firma arbeiten sie dann an Computern, die einem Data General Dasher oder Apple Macintosh verblüffend ähnlich sehen. Statt einer Set-Attrappe drehten die Schauspieler aber mit funktionierenden Computern.

Retro-Rechner: Diese Requisite funktioniert wirklich

Passend zum baldigen Start der zweiten Staffel am 17. Januar 2025 berichtete The Verge, dass der Schauspieler Adam Scott (in der Rolle des Mark) und weitere Akteure am Set nach technischen Details befragt wurden. Dabei erzählt Scott, dass die Schauspieler in Szenen Zahlen auf dem Bildschirm sortieren mussten. Diese Szene ist echt. Der Cast musste also in der Aufnahme wie ihre fiktiven Charaktere im Plot „beunruhigende“ Zahlenkombinationen finden und über den Bildschirm bewegen. Im Trailer könnt ihr bei 1:49 Minuten eines der Geräte sehen:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Doch warum dieser retrofuturistische Look? Die Requisitenmeisterin Cath Miller und der Produktdesigner Jeremy Hindle sind für dieses technische Detail verantwortlich. Hindle sagte gegenüber The Verge: „Wir haben immer wieder überlegt: Wenn man mit diesen Menschen experimentiert, was würde man ihnen dann vorsetzen?“

Einem Artikel der New York Times zufolge suchte man deshalb nach PC-Vorbildern für das Set, die zur düsteren Vintage-Ästhetik des Büros passen sollten. Beim Rhode Island Museum in New Jersey wurden sie dann fündig. In der engeren Auswahl standen wohl ein Commodore, Apples Original-Macintosh und eben ein Data General Dasher.

Funktionalität hilft beim Schauspielen

Die davon inspirierten Computerdesigns des Sets besitzen Scott zufolge auch eine eigene, funktionierende Benutzeroberfläche, eine Tastatur und einen Trackball, deren Bedienung gar nicht so einfach gewesen ist. Doch gerade diese Funktionalität des Computers war eine große Hilfe für die schauspielerische Leistung, als die jeweiligen Akteure in der jeweiligen Szene mit einem echten System interagieren mussten. Die Serie findet ihr übrigens bei Apple TV+. Wer die erste Staffel schon kennt und sich einen Trailer der Staffel zwei anschauen möchte, kann das hier tun:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Übrigens: Nicht nur mittels CGI wird heutzutage filmtechnisch getrickst. Eine künstliche Intelligenz hat es sogar geschafft, einen ganzen Film zu erstellen. Mehr darüber lest ihr hier.

