Shopify: größtes Plattform-Upgrade der letzten zehn Jahre mit über 100 neuen Features

Als größtes Plattform-Upgrade der letzten zehn Jahre will Shopify die Funktions-Updates verstanden wissen, die das Unternehmen um den deutschen Gründer Tobi Lütke anlässlich der Winter Edition 2024 ankündigt. Insgesamt umfassen die mehr als Hundert Produkteinführungen eine Vielzahl an Neuerungen, von denen erwartungsgemäß viele etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Die Lösungen sollen dazu beitragen, dass Händler:innen in Zukunft produktiver und kreativer agieren können und in vielen Fällen kleinere Aufgaben weitgehend automatisiert an die KI übergeben werden.

Ziel sei es, so erklärt Birk Angermann, Head of Revenue EMEA bei Shopify, den ständigen Wandel in der E-Commerce-Welt zu unterstützen und die Händler:innen wettbewerbsfähig zu halten – und ihnen eine möglichst einfache und effektive Nutzung der Shopify-Produkte zu ermöglichen.

Shopify: Semantische Suche und Abo-Modelle

Neu ist etwa die semantische Suche, eine KI-gestützte Suchfunktion, die direkt in die Storefront integriert ist. Die Suche reicht über die einfache Zuordnung von Schlagwörtern hinaus und will relevantere Ergebnisse für die Suchenden und eine bessere Conversion für die Shopbetreiber:innen bieten. Gibt ein:e Kund:in beispielsweise „Was benötige ich zum Skifahren?“ ein, dann zeigt der Algorithmus Ergebnisse an, die auf dieser Fragestellung basieren – auch wenn es keine exakte Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Suchbegriff gibt. Die semantische Suche ist über die kostenlose Shopify-Search-&-Discovery-App verfügbar.

Hinzugekommen ist auch eine Abo-Funktion, die in der Vergangenheit tatsächlich viele Shopbetreiber:innen angemahnt hatten. Shopify Subscriptions ermöglicht den Händler:innen das Angebot von Produkten und Dienstleistungen auf Abo-Basis, wodurch sich die Kundenbindung und die planbaren Einnahmen erhöhen lassen. In der Vergangenheit waren Händler:innen für die Verwaltung solcher Geschäftsmodelle stets auf Drittanbieterlösungen angewiesen – ein Zustand, der gerade Shopify nicht gefallen haben dürfte. Umgekehrt können die Abonnementbestellungen direkt im Benutzerkonto angepasst werden (Pausieren oder Ändern von Zahlungsdaten).

Neuer Fokus auf B2B-Marketing bei Shopify

Darüber hinaus hat Shopify im Rahmen des Winter-Edition-Updates zwei neue B2B-Funktionen eingeführt, die dabei von Vorteil sind, kanalübergreifende Prozesse zu optimieren. Headless Storefronts ermöglicht es, personalisierte Einkaufserlebnisse zu bieten, während die Unternehmen weiter auf ihren bevorzugten Technologie-Stack zurückgreifen können. Händler:innen können darüber hinaus auch die API und Entwicklertools von Shopify verwenden, um B2B-Check-outs zu nutzen sowie personalisierte Produkte und Preise in ihren Headless Storefronts bereitzustellen. Headless Storefronts ermöglichen es B2B-Unternehmen, ihre vorhandene Infrastruktur nahtlos zu nutzen, statt sie in eine völlig neue Platform integrieren zu müssen. Das kommt wiederum der Kontrolle und der Nutzererfahrung zugute und ist als End-to-End-Lösung natürlich auch im Interesse von Shopify selbst.

Schließlich führt Shopify sogenannte Sales Representative Permissions ein. Damit haben Sales-Teams die Möglichkeit, Kunden:innen zuzuweisen und Prozesse über eine einzige einheitliche Plattform zu steuern. Vertriebsmitarbeiter:innen können über die Plattform Bestellungen direkt aufgeben und wichtige Vertragsinformationen abrufen – alles innerhalb von Shopify. Spezifische Zugriffsebenen lassen sich definieren und verwalten, um den Schutz der jeweiligen Zugriffsrechte und Daten zu gewährleisten.

Alles in allem sind insbesondere die B2B-Funktionen ein Schritt hin zu mehr Digitalisierung, die in vielen B2B-Umfeldern, in denen E-Mail- oder Fax-basiert gearbeitet wird, zu forcieren. All das zahlt auf die Prozessoptimierung und damit verbundene effizientere Handelsprozesse ein. Sämtliche Neuerungen der Winter Edition 2024 stellt Shopify hier vor.

