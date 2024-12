Silvester-Rekord: Diese Feuerwerke erzielen den größten Umsatz – Die Statistik der Woche

Die Pyroindustrie ist Silvester 2022 aus ihrer eigenen Asche auferstanden. Mit 180 Millionen Euro Silvesterumsatz verzeichnete die Feuerwerksbranche Rekordeinnahmen, die deutlich über den Spitzenwerten der Vorjahre lagen. Nachdem in den beiden Vorjahren privates Feuerwerk zum Jahreswechsel weitgehend verboten gewesen war, ist die Erleichterung nach dem Jahreswechsel 2022/23 entsprechend groß. Der Nachholeffekt hat indes auch im Folgejahr angehalten und wurde zudem durch eine medial sehr präsente Verbotsdebatte angefeuert, wie die Statista-Grafik mit Daten des Verbands der pyrotechnischen Industrie zeigt.

Feuerwerk: Raketen, Knaller, Batterien und Verbundfeuerwerke sorgen für Umsatz

Besonders gefragt bei den Konsumenten waren in den letzten Jahren Batterien und Verbundfeuerwerke, sie machen rund die Hälfte des Umsatzes aus. Ein weiteres Fünftel der Silvesterumsätze entfällt auf Raketen, Knaller sorgen hingegen nur für vier Prozent der Einnahmen. Die Industrie will sich deshalb zukünftig mehr auf die nachgefragten Produkte fokussieren, so der VPI-Vorsitzende Thomas Schreiber. Zudem wurde die Corona-Pandemie genutzt, um die Umstellung der Produkte von Plastik zu Pappe in die Wege zu leiten.

Die Mehrheit der in Deutschland eingesetzten Feuerwerkskörper stammt aus dem Ausland. Zuvor nach Deutschland eingeführte Ware hat zuletzt 80 bis 85 Prozent des Inlandsumsatzes ausgemacht. Im Durchschnitt werden jährlich rund 40.000 Tonnen Feuerwerkskörper importiert, Ausnahmen sind die Corona-Jahre 2021 und 2022. Besonders hohe Mengen werden für gewöhnlich im dritten Jahresquartal nach Deutschland befördert. Für dieses hat das Statistische Bundesamt 2024 eine Rekordmenge von 23.600 Tonnen registriert.

Wie wichtig finden Bürger:innen Feuerwerk zu Silvester?

Privates Feuerwerk und Böllern sind hierzulande jedoch nur für eine (laute) Minderheit essenziell an Silvester. Daten der Statista Consumer Insights zeigen, dass nur 28 Prozent der Befragten dies für unabdingbar halten. Mittlerweile würden viele Bürger gern auf das Silvesterfeuerwerk verzichten – aus vielfältigen Gründen. So finden jeweils mehr als ein Drittel Feuerwerk wegen der Umwelt unverantwortlich. 33 Prozent finden, dass Feuerwerk schlicht zu teuer ist. Aber das größte Argument für den Verzicht auf Böller und Raketen ist für die Deutschen das Tierwohl – 41 Prozent der Befragten halten es für unverantwortlich, da es ihren Haustieren Angst macht.

