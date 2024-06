Slack startet neue Funktion: Wie Listen euren Arbeitsalltag erleichtern sollen

Zunächst hatte Slack das neue Feature nur auf den Social-Media-Kanälen angedeutet, jetzt ist es offiziell: Die Plattform bekommt ein Listen-Feature, mit dem ihr nur mit wenigen Klicks aus Nachrichten To-dos zusammentragen könnt.

So funktionieren die neuen To-do-Listen in Slack

Nachrichten in Slack-Kanälen oder in privaten Unterhaltungen können nun ganz einfach in Listen umgewandelt werden. Habt ihr in einer Nachricht die nächsten To-dos für die Marketing-Kampagne zusammengefasst, lassen sich diese in eine geordnete Liste mit verschiedenen Spalten verwandeln. Dort legt ihr etwa fest, dass es Spalten für Fälligkeitstermine, Prioritäten und den aktuellen Projektstatus gibt.

Die Listen lassen sich dann anhand der Spalten sortieren, um einen besseren Überblick zu behalten. Zudem gibt es die Möglichkeit, Gruppierungen anzulegen – etwa anhand des Status. Das ist beispielsweise für das Tracking von Anfragen im Helpdesk oder einen Produktionsplan nützlich. Alle Beteiligten erhalten auf Wunsch bei Status-Updates oder Zuweisungen eine Nachricht.

Die neue Slack-Funktion ergänzt dabei das Canvas-Feature, das bereits seit einer Weile verfügbar ist. In jedem Privatchat könnt ihr über die Schaltfläche „Canvas“ oben eine Seite für Notizen schaffen. Die neuen Listen könnt ihr jetzt auch in Canvas übertragen. Das hat den Vorteil, dass sich mehrere Listen mit unterschiedlichen Elementen auf einer Canvas-Seite festhalten lassen. Über den Workflow-Builder ist es zudem möglich, Listen zu automatisieren. Künftig soll die Slack AI auch Informationen in Listen und Projektübersichten aufspüren können, damit ihr nicht danach suchen müsst.

Das neue Feature steht ab sofort für Slack bereit. Allerdings wird die Funktion in Wellen ausgerollt. Wenn sie noch nicht bei euch in Slack verfügbar ist, startet das Programm neu oder aktualisiert die App. Lassen sich die To-do-Listen danach immer noch nicht erstellen, kann es noch ein wenig dauern, bis ihr mit dem Update versorgt werdet.

