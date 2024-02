Slack wird smarter: Die neuen KI-Features sind endlich da

Der Team-Messenger Slack hat sein Angebot durch die Integration einer Reihe von KI-Features erweitert. Diese neuen Funktionen sind darauf ausgerichtet, Nutzern das Aufnehmen und Ordnen von Informationen zu erleichtern.

Durch die KI-Funktionalität ist Slack nun in der Lage, ungelesene Nachrichten zu bündeln und Zusammenfassungen von Nachrichten zu erstellen, die innerhalb der letzten sieben Tage gesendet wurden oder aus einem spezifischen Kanal stammen.

Zudem bietet Slack die Möglichkeit, dass Nutzer einen individuellen Zeitrahmen für Zusammenfassungen festlegen können, wie das Unternehmen in einer Mitteilung hervorhebt.

Slack kann auch smart suchen

Die Suchfunktion von Slack hat durch den Einsatz von KI ebenfalls Verbesserungen bekommen. Nutzer haben nun die Möglichkeit, Fragen zu spezifischen Projekten direkt in Slack zu stellen und Antworten in natürlicher Sprache zu erhalten.

So müssen sie sich nicht mehr mühsam mithilfe von Schlüsselwörtern durch alte Nachrichten hangeln. Zusätzlich können Abkürzungen, die für den Arbeitsplatz relevant sind, definiert werden. Slack ist dadurch in der Lage, diese Abkürzungen in Fragen und Antworten zu verstehen und korrekt zu interpretieren.

Des Weiteren bietet Slack die Option, sich direkt über die Unternehmenspolitik zu informieren, sofern diese im Tool hinterlegt ist.

Einstein soll bald folgen

Das Unternehmen entwickelt derzeit den Einstein Copilot, seinen eigenen KI-Bot. Der soll selbständig Nachrichten an Kollegen verfassen können und in Zukunft auch in Slack integriert werden.

Aktuell sind die KI-Features ausschließlich in Englisch verfügbar, jedoch ist geplant, bald weitere Sprachen zu integrieren. Diese neuen Funktionen werden als kostenpflichtiges Addon für Enterprise-Nutzer angeboten.