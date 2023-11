Social-Media-Redaktionsplan 2024: Alles Wichtige auf einen Blick

Regelmäßig spannenden Content auf allen wichtigen Plattform zu spielen, ist eine Herausforderung – die mit Planung allerdings deutlich leichter wird. Um dir bei deinem Job zu helfen, haben wir dir wieder einen Social-Media-Redaktionsplan erstellt. In ihm findest du alle wiederkehrenden Daten, etwa Feiertage, und Inspiration mit witzigen Gedenktagen.

Planung für jeden Tag

Damit du gut mit dem Plan arbeiten kannst, kommt hier eine Erklärung:

Auf der linken Seite findest du fortlaufend jedes Datum, beginnend mit dem 1. Januar 2024. Daneben sind die Monate und die jeweilige Kalenderwoche eingetragen. Außerdem steht neben jedem Datum auch der Wochentag.

Direkt daneben findest du in der Spalte fortlaufend die einzelnen Eintragungen: Von Neujahr über den Welt-Nettigkeitstag bis Sylvester findest du für fast jeden Tag einen Eintrag. Rechts dieser Übersicht findest du Platz für deine inhaltliche Planung. Du kannst dort etwa Themen, Links und Verantwortliche eintragen.

Daneben wiederum hast du Platz, um die Veröffentlichung auf den verschiedenen Plattformen zu überblicken. Da das Dokument eine Excel-Tabelle ist, kannst du selbstverständlich auch Anpassungen vornehmen, die besser zu deinem Workflow passen.

Wichtige Hilfestellung für deine Arbeit mit dem Social-Media-Kalender haben wir dir hier noch einmal zusammengestellt:

Welches Thema möchtest du in deinem Content-Piece bearbeiten?

Welches Content-Format soll genutzt werden? Zur Auswahl stehen etwa Bild-Post, Kurzvideos oder Livestreams. Bedenken dabei die Eigenschaften der verschiedenen Plattformen …

… denn das ist die nächste Frage: Wo soll das Content-Piece erscheinen?

Soll es nur auf einer Plattform veröffentlicht werden oder auf mehreren?

Steht es für sich oder erscheint es als Teil eines Oberthemas? (Wenn ja: Wann und wo erscheinen die anderen Content-Pieces? Bedenke die Zusammenhänge)

Für die Gestaltung: Gibt es schon Creatives?

Was könnte für dich noch relevant sein?

Die Termine in unserem Social-Media-Redaktionsplan sind bundesweit orientiert – vielleicht macht es für dich Sinn, noch die Schulferien in dem für dich wichtigen Bundesland einzutragen. Ebenfalls könntest du regionale Ereignisse ergänzen. Außerdem findet in diesem Jahr die Fußball-Europameisterschaft mit Spielen in Deutschland statt.

Neben solchen Events kann es auch sinnvoll sein, nach für dich wichtigen Messen oder weiteren Veranstaltungen zu schauen. Außerdem solltest du an Jubiläen denken, die für deine oder eure Social-Kanäle wichtig sein könnten. Alles, was für die von dir oder eurem Team bespielten Social-Media-Kanäle wichtig ist, kannst du in dieser Excel-Tabelle eintragen. Damit gelingt dir die Planung hoffentlich umso leichter.

