Solarenergie: Fortschritte bei Solarmodulen könnten Millionen Menschen netzunabhängig machen

Mehr als 30 Millionen Haushalte in Europa könnten ihren gesamten Energiebedarf allein mit Solaranlagen auf dem Dach decken, sagt eine neue Studie des Karlsruher Instituts für Technologie, die in der Fachzeitschrift Joule erschienen ist. Nach Ansicht der Forscher:innen könnten mehr als 50 Prozent der 41 Millionen frei stehenden Häuser in Europa im Jahr 2020 allein mit Solaranlagen und Batterien autark werden.

20 Mio. europäische Haushalte könnten netzunabhängig werden

Bis 2050 werde dieser Anteil voraussichtlich auf 75 Prozent ansteigen. Vor allem die Fortschritte in der Solartechnik würden es danach ermöglichen, dass es sich für einen Teil der frei stehenden Einfamilienhäuser in den kommenden Jahrzehnten auch wirtschaftlich rechnen wird, ganz auf das Stromnetz zu verzichten.

Das indes halten die Forscher:innen nicht für sinnvoll. Sie schlagen daher vor, dass alle Haushalte angeschlossen bleiben, um überschüssige Energie in Zeiten der Überproduktion an andere Haushalte abgeben zu können.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass es selbst im Jahr 2050 nicht die wirtschaftlichste Lösung sein wird, sich vom Netz zu trennen, aber es könnte sinnvoll sein, in diese Art von autarken Gebäuden zu investieren, wenn man bereit ist, mehr für die Autarkie zu bezahlen“, meint Max Kleinebrahm, Energieforscher am Karlsruher Institut für Technologie und ergänzt: „Es wäre weniger effizient, wenn eine große Anzahl von Haushalten das Stromnetz verlassen würde, anstatt es zu unterstützen.“

Aktuellen Berechnungen des Berliner „Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change” (MCC) zufolge sind die Kosten für Solarstrom in den vergangenen zehn Jahren um fast 90 Prozent zurückgegangen.

Studienleiter Felix Creutzig glaubt, die sinkenden Kosten könnten bedeuten, dass der gesamte Energieverbrauch der Welt im Jahr 2050 „vollständig und kostengünstig durch Solartechnologie und andere erneuerbare Energien gedeckt werden könnte“. Diese Ansicht wird von einer weiteren Studie unterstützt.

Fotovoltaik in 30 Jahren wichtigste Energiequelle weltweit

Die entstammt der Feder von Forscher:innen der Universität Exeter und des University College London und kommt zu dem Ergebnis, dass die Solarenergie einen „unumkehrbaren Wendepunkt“ erreicht hat. Das werde sie innerhalb von drei Jahrzehnten zur wichtigsten Energiequelle der Welt werden lassen.

„Anhand von drei Modellen, die positive Rückkopplungen berücksichtigen, prognostizieren wir, dass die Fotovoltaik den globalen Energiemix bis zur Mitte dieses Jahrhunderts dominieren wird“, meint Femke Nijsse von der Universität Exeter.

