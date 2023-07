Faszinierendes Video zeigt seltenen Sonnentornado

Miguel Claro hat das Video, das den Sonnentornado vom 20. April dieses Jahres zeigt, veröffentlicht. Der Profi-Fotograf, Autor und Wissenschaftskommunikator mit Sitz in Lissabon hat sich auf astronomische „Himmelslandschaften“, die sowohl die Erde als auch den Nachthimmel miteinander verbinden, spezialisiert.

Der Portugiese ist Fotobotschafter der Europäischen Südsternwarte und Mitglied von The World At Night sowie offizieller Astrofotograf des Dark Sky Alqueva Reservats. Vor Kurzem ist ihm ein beeindruckendes 4K-Video gelungen, in dem zu sehen ist, wie ein „Sonnentornado in das Weltall freigesetzt wird“, wie Claro titelt.

Beeindruckendes Video: Seltener Sonnentornado

Gegenüber der Onlineseite spaceweather.com sagte der portugiesische Experte: „Ich bemerkte, dass die Sonnenatmosphäre am 20. April eine gigantische Protuberanz aufwies, also bereitete ich mein Sonnenteleskop vor, um die Fotosession zu starten.“ Protuberenz ist eine feinstrukturierte Materiekonzentration in Form von Bögen, Wolken oder ähnlichen Strukturen, die sich oberhalb der Chromosphäre der Sonne erheben.

Nach etwa einer Stunde bemerkte der Experte nach eigenen Angaben, dass „diese Sonnenprotuberanz immer größer wurde, was bedeutet, dass wahrscheinlich etwas Größeres passieren“ würde.

Sonnentornados werden „durch Magnetismus gesteuert“

Anschließend startete der Sonnentornado. Diese besondere Art von Sonneneruption wird „durch Magnetismus gesteuert“, verursacht durch solare Magnetfelder, die sich „in einer rasenden Spirale drehen und Plasmawolken mit sich ziehen“, erklärte der Portugiese der Onlineseite.

Aufgrund schlechter Winkel auf seiner Terrasse hatte der Fotograf nach eigenen Angaben nur rund 80 Minuten Zeit, so viele Bilder wie möglich aufzunehmen, um eine Zeitraffersequenz zu erstellen, die die Entwicklung dieser riesigen Plasmaform zeigen könnte.

Das Endergebnis ist ein hochauflösender 4K-Sonnenfilm geworden. Er umfasst 290 Bilder, die im Laufe von etwa zwei Stunden aufgenommen wurden.

Sonnentornado: Auch Aufnahmen der Nasa

Das Solar Dynamics Observatory (SDO) der Nasa und das Lasco-Instrument an Bord des Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) der Nasa und der Europäischen Weltraumorganisation haben am selben Tag ebenfalls eine Animation aufgenommen, so der Bericht.

Das Instrument an Bord von SOHO soll auch einen möglichen koronalen Massenauswurf, einen Strom geladener Teilchen von der Sonne, festgehalten haben. Manchmal können diese sogenannten CMEs auf das Magnetfeld der Erde treffen und farbenprächtige Polarlichter verursachen.

