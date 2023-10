Die neue Playstation 5 ist da: Das das macht Sony alles anders

Die Playstation 5 von Sony wird kleiner, leichter und ist in zwei Varianten erhältlich. (Bild: Sony)

Die Playstation 5 von Sony wird es in ihrer jetzigen Form nicht mehr lange geben. Der japanische Elektronikkonzern hat in seinem Blog mitgeteilt, dass es schon bald eine neue Version der Spielekonsole geben soll, die dann in zwei Varianten zu haben sein wird.

Anzeige Anzeige

Was bei beiden gleich ist: der größere Speicher mit einem Terabyte gegenüber 825 Gigabyte bei der aktuellen Version. Und das um 30 Prozent geschrumpfte Volumen sowie eine Verringerung des Gewichts um 18 beziehungsweise 24 Prozent.

Digital Edition mit separatem Laufwerk

Die entscheidende Neuerung besteht in der noch leichteren Digital Edition ohne Laufwerk, das aber auch nachgerüstet werden kann. Wer mag, kauft sich ein separates Andocklaufwerk für rund 120 Euro dazu.

Anzeige Anzeige

Im Gegensatz zur aktuellen PS5 sind die beiden Seitenklappen noch einmal zweigeteilt, wobei die oberen Hälften optisch glänzen und die unteren matt gehalten sind. An einem dieser vier Teile kann das separat erhältliche Ultra-HD-Blu-Ray-Disc-Laufwerk auf der linken Seite angesteckt werden.

In Europa bleiben die Preise gleich

Die Digital Edition soll in Deutschland 450 Euro kosten, die Standardversion mit Laufwerk 550 Euro. Da Sony die Preise in Europa schon 2022 erhöht hat, bleiben sie jetzt gleich. User:innen in den USA müssen dagegen 50 US-Dollar mehr für die neue PS5 bezahlen.

Anzeige Anzeige

Dort soll die Playstation 5 bereits im November in den Läden stehen. Wann sie in Deutschland zu haben sein wird, ist noch nicht bekannt.

Das genaue Releasedatum steht noch nicht fest

Ziemlich vage schreibt Sony dazu im Playstation-Blog: „Die weltweite Einführung wird in den folgenden Monaten fortgesetzt.“ Und weiter: „Sobald der Bestand des aktuellen PS5-Modells ausverkauft ist, wird die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein.“

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Ankündigung Sonys kommt zu einer Zeit, in der auch heiß über eine Nintendo Switch 2 diskutiert wird. Laut einem Insider soll auch sie in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt kommen, eines davon als rein digitales ohne Kartenslot.

Der Release wird allerdings frühestens im September 2024 erwartet. Gut möglich also, dass Sony in puncto Schnelligkeit die Nase vorn haben wird.

Mehr zu diesem Thema