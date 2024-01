So klappt es mit dem Sparen – und mit der KI im Arbeitsleben

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

So erreichst du deine Sparziele im neuen Jahr

„Mehr sparen“ ist ein beliebter Neujahrsvorsatz unter den Deutschen – mehr als jede:r Zweite nimmt sich das vor. Wenn es an die Umsetzung geht, wird es allerdings schwierig. Wie genau spart man am besten, was macht man mit dem angesparten Geld und wie verhindert man, beim ersten verlockenden Angebot schwach zu werden? Zum Glück gibt es ein paar praktische Tipps, die bei solchen Problemen weiterhelfen; so empfiehlt es sich beispielsweise, ein emotionales Spar-Ziel zu wählen. Und: Auch kleinere Belohnungen helfen!

Arbeitsleben: Das musst du im Umgang mit KI wissen

Künstliche Intelligenz sorgt bereits heute für deutliche Veränderungen in der Arbeitswelt – und vermutlich erleben wir gerade erst den Anfang dieser Entwicklung. Dass da auch Unsicherheiten auftauchen und Arbeitnehmer:innen sich fragen, ob ihr Job noch Zukunft hat und wie sie die Technologie zu ihren Gunsten einsetzen können, verwundert kaum. Linkedin-COO Daniel Shapero hat seine Einschätzungen geteilt und beruhigt auch: Kommunikationsfähigkeit und Kreativität werden auch in Zukunft gefragt sein.

Was uns auf der CES 2024 erwartet

Die CES 2024 steht vor der Tür und schon im Vorhinein ist klar: Die größte Technikmesse der USA wird von KI dominiert. Gary Shapiro, der Präsident des Branchenverbands und Messeorganisators Consumer Technology Associa­tion (CTA), prognostiziert, dass „künstliche Intelligenz fast so etwas wie das Internet“ sei – „sie ist ein riesiger Bestandteil, der nicht verschwinden wird“. Was wir von der großen Techmesse in Las Vegas erwarten.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute.

