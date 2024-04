Warum Spieler hauptsächlich Games zocken, die älter als 6 Jahre sind

Eine Studie von Newzoo zeigt, dass unter den meistgespielten Games 2023 hauptsächlich Titel sind, die seit mehr als sechs Jahren auf dem Markt sind. Dazu zählen etwa Fortnite, Roblox oder Minecraft.

Anzeige Anzeige

Dabei ist es nahezu egal, auf welcher Plattform Spieler:innen unterwegs sind. Immer wieder tauchen dieselben älteren Games auf. Auf der Xbox konnte sich immerhin ein Singleplayer-Spiel aus 2023 in die Top 10 schmuggeln: Starfield. Nur auf der Nintendo Switch finden sich mehrere frische Titel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder.

So viel Zeit verbringen Spieler:innen in alten Games

Laut der Studie haben nur 66 Spiele für etwa 80 Prozent der gesamten Spielzeit im vergangenen Jahr gesorgt. Von diesen 66 Spielen waren 60 Prozent älter als sechs Jahre. Die bereits erwähnten Titel Roblox, Fortnite und Minecraft haben dabei zusammen mit GTA 5 und League of Legends mehr als ein Viertel der gesamten Spielzeit 2023 ausgemacht.

Anzeige Anzeige

Nur acht Prozent der Spielzeit haben Gamer:innen in neuen Titeln verbracht, die nicht jährlich erscheinen – wie Diablo 4, Spider-Man 2 und Baldur’s Gate 3. Obwohl diese Spiele große Hits waren, haben sie im Vergleich zu den älteren Games keine Chance.

9 Bilder ansehen Diese 9 Videospiele helfen euch, mal abzuschalten Quelle:

Die Spielelandschaft hat sich verändert

„Es wird immer schwerer, eine wachsende Spielerbasis zu erschaffen. Vor allem in der aktuellen Lage, in der Evergreen-Spiele und starke Content-Pipelines die Vorherrschaft haben“, heißt es in der Newzoo-Studie.

Anzeige Anzeige

Früher mussten Entwickler:innen und die großen Publisher:innen nur gegen die direkte Konkurrenz ankommen, die zur selben Zeit auf den Markt kam. Mittlerweile bieten ältere Games so viele Inhalte, dass sie langfristig populär bleiben und Spieler:innen mit regelmäßigen Updates immer wieder zurückholen. Dadurch müssen neue Spiele auch mit diesen langlebigen Top-Titeln konkurrieren.

Ein Blick in die Twitch-Charts bestätigt die Erkenntnisse der Studie. Spiele wie GTA 5, League of Legends und Fortnite haben die meisten Zuschauer:innen, während aktuellere Titel erst weiter unten in der Liste zu finden sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema