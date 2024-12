Spotify-Analyse: Diese 14 Websites enthüllen deine Musikgewohnheiten

Was hörst du denn da? Neun Websites, die deinen Spotify-Konsum analysieren. (Foto: bodnar.photo/Shutterstock)

Du hast 198.634-mal „Never Gonna Give You Up“ von Rick Astley gehört? Und zwar in nur drei Monaten? Bei Podcasts setzt du zu 100 Prozent auf t3n-Podcasts? Solche Informationen bekommst du jedes Jahr als Spotify Wrapped direkt in der App angezeigt – eine Aufschlüsselung deines Hörverhaltens inklusive Guilty Pleasures und Dauerbrennern. Doch da geht noch viel mehr.

14 Websites, die deinen Musikkonsum unter die Lupe nehmen

Die folgenden Websites und Tools nehmen deinen Spotify-Konsum genau unter die Lupe und spucken dir spannende, lustige oder auch verstörende Fakten dazu aus.

Dazu jedoch ein Hinweis: Du musst dich dafür über die jeweilige Seite in deinen Spotify-Account einloggen und den Zugriff auf deine Daten erlauben. Das kannst du natürlich jederzeit in den Einstellungen wieder rückgängig machen – also sei gewarnt!

How Bad Is Your Streaming Music?

Über How Bad Is Your Streaming Music? haben wir bereits berichtet. „Eine kultivierte KI urteilt über deinen grauenvollen Musikgeschmack“ heißt es auf der Seite – und genau das passiert auch. Spotify- und Apple-Music-Nutzer:innen können sich hier bissige Kommentare zu ihren Lieblingsliedern abholen.

Stats for Spotify

Keine Lust, dich für deinen Musikgeschmack beleidigen zu lassen? Nackte Zahlen und Daten sind dir lieber? Kein Problem, Stats for Spotify bereitet anschaulich deine persönlichen Charts auf, zeigt dir, wann du welchen Song zuletzt abgespielt hast und wie Lieder über die Zeit in deinem individuellen Ranking steigen und fallen.

Obscurify

Niemand hat einen besseren Musikgeschmack als ich, klar. Da finden sich neben allseits bekannten Klassikern jede Menge exquisiter Perlen, die kaum jemand kennt – und die zeigen, wie gut ich mich doch auskenne. „Beatles? Hab ich schon gehört, da kannten sie nur zwölf Leute“ – ist klar. Obscurify zeigt dir an, wie viele dieser unbekannten Perlen du im Vergleich zu anderen Nutzer:innen auf dem Schirm hast.

Icebergify

Icebergify zeigt dir genau wie Obscurify an, wie viele kleinere und eher unbekannte Bands du hörst – aber eben grafisch als Eisberg aufgearbeitet.

Skiley

Willst du deine Playlists nach Genre, Künstler:innenname, Titel oder Beats per Minute sortieren? Skiley ist eine praktische Web-App, die dir dabei hilft. Dazu kommen Statistiken und Charts und mit „Discover Daily“ die Möglichkeit, jeden Tag neue Künstler:innen und Bands zu entdecken.

Spotify Charts

Auch Spotify selbst mischt mit: In den Spotify Charts kannst du nachschauen, welche Lieder, Alben und Künstler:innen weltweit am beliebtesten sind. Das Ganze kannst du auch nach Genres und sogar Städten aufschlüsseln lassen.

Visualify

Du magst cleanes Design und brauchst nicht zig Zusatzinformationen? Visualify zeigt dir an, wie sich dein Musikgeschmack und dein Hörverhalten über die Zeit verändert haben – auf optisch ansprechende Art und Weise.

Receiptify

Receiptify teilt deine Lieblingslieder als Liste in der Optik eines Kassenzettels – auf jeden Fall eine nette Spielerei. Neben den aktuell meistgehörten Songs kannst du dir auch deine All-Time-Faves oder die Favoriten des letzten Monats beziehungsweise des letzten halben Jahres anzeigen lassen. Zusätzlich rechnet Receiptify für Spotify-, Apple-Music- und Lastfm-Nutzer:innen aus, wie viel Zeit für das Hören draufgegangen ist.

Spotify Pie

Hat hier jemand Kuchen gesagt? Spotify Pie bereitet dein Hörverhalten als Tortendiagramm auf – so siehst du anschaulich, wie viel Zeit du im Monat mit Boygroups verbringst.

Musictaste

Über Musictaste kreierst du einen Space, in den du Freund:innen einladen kannst, um euren Musikgeschmack zu vergleichen. Wer keine Freund:innen hat – oder gewisse Dinge vor ihnen geheim halten will –, kann sich auch mit der Musictaste-Community austauschen.

Discover Quickly

Discover Quickly teilt deine Playlists, Lieblings-Bands und -Songs in verschiedene Kategorien ein – zum Beispiel nach ihrer Beliebtheit oder wie gut man dazu tanzen kann. Das Tool hilft dir außerdem dabei, auch in Spotifys richtig obskure Musikgenres abzutauchen, und erstellt passende Playlists.

Instafest

Wie sieht dein perfektes Festival aus? Instafest entwirft dir basierend auf deinen Top-Künstler:innen und -Bands nicht nur ein Lineup, sondern auch gleich das passende Plakat dazu. Das ist nicht nur super, um es in den sozialen Medien zu teilen, sondern funktioniert auch für Last.fm und Playlists.

Volt.fm

Statistik-Freund:innen sollten sich Volt.fm ansehen: Das Tool ermittelt deine meistgespielten Bands und Künstler:innen, weiß auf die Minute genau, wie lange du was gehört hast, und erstellt passende Playlists. Und falls dich das, was du bereits kennst, irgendwie doch langweilt, will Volt.fm dir auch dabei helfen, neue Musik zu entdecken.

Musicscapes

Eisberge, Kassenzettel und Tortendiagramme hatten wir schon – jetzt wird es geografisch! Musicscapes entwirft Landschaften, die auf deinen Favoriten basieren. Je nach Stimmung und Tonart können dabei ganz unterschiedliche Visualisierungen herauskommen.