Wenn Spotify plötzlich NSFW-Inhalte anzeigt – und was dahintersteckt

In der Suche zeigte Spotify einigen Nutzer:innen explizite Videos an. (Foto: Chubo - my masterpiece / Shutterstock)

Spotify kämpft immer wieder mit Problemen. Mal, weil Betrüger im Namen des Musik-Streamingdienstes Phishing-Mails verschicken, mal, weil Kriminelle die Plattform missbrauchen, um Malware zu verbreiten. Nun sorgt ein neuer Fall für Aufsehen, wie The Verge berichtet. Demnach ist ein Reddit-Nutzer in den Suchergebnissen der App auf explizite Inhalte gestoßen. Gesucht hatte er nach der Rapperin M.I.A., ausgespielt hatte die App allerdings auch ein Thumbnail für ein pornographisches Video.

Anzeige Anzeige

Was steckt hinter den anstößigen Spotify-Inhalten?

Die Mitarbeiter:innen von The Verge stellten daraufhin weitere Nachforschungen an. Das oben genannte Beispiel konnten sie nicht reproduzieren. Sie fanden beim Durchscrollen des Video-Tabs aber weitere einschlägige Inhalte. Die stammen unter anderem von einem Account, der seit Jahren erotische Audiodateien veröffentlicht. Ein weiteres Konto, dessen Name aus einer langen Kette alphanumerischer Zeichen besteht, veröffentlicht demnach ebenso merkwürdig benannte Clips als Videopodcasts.

Mittlerweile seien diese Inhalte nicht mehr auf der Musikplattform zu finden. Das bestätigte eine Sprecherin gegenüber The Verge. Die Videos verstoßen schließlich gegen die Spotify-Richtlinien. Die Frage bleibt, wie sie trotz Moderation überhaupt dort landen konnten. Der Musikdienst selbst lieferte dazu noch keine Antworten.

Anzeige Anzeige

Bei The Verge gehen die Mitarbeiter:innen davon aus, dass es sich bei den expliziten Inhalten um unmoderiert hochgeladene Videopodcasts handelt. Diese zu melden, ist übrigens vergleichsweise schwierig. In der App bietet Spotify das nicht an. Stattdessen müssen Nutzer:innen den die URL der fragwürdigen Inhalte kopieren und sie dem Musikdienst über ein Formular melden.

Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand

8 Bilder ansehen Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand Quelle: Shutterstock/Eviart

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema